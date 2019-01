Oświata jest priorytetową dziedziną Samorządu Rejonu Wileńskiego, o czym świadczą również pozytywne rozwiązania w dziedzinie edukacji. W dniu 19 grudnia Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła zasady opisu kompensowania kosztów podróży nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia i projekt uchwały, dot. świadczenia ulg pasażerskich transportu publicznego dla uczniów.



Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu stworzenia korzystnych warunków do pracy w szkołach rejonu wileńskiego dla obecnych i nowych wykwalifikowanych specjalistów będzie kompensował koszty podróży nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia. Od 1 stycznia następnego roku nauczycielom i specjalistom pomocy dla ucznia, podróżującym do pracy od 3 do 40 kilometrów w jedną stronę i z powrotem, koszty podróży zostaną zwrócone w wysokości 0,07 euro za kilometr.

Oczekuje się, że zwrot kosztów podróży dla dojeżdżających do pracy nauczycieli i specjalistów pomocy dla ucznia pomoże zapewnić realizację procesu edukacyjnego, przyciągnie nauczycieli z innych miejscowości poza tymi, gdzie znajduje się szkoła i pomoże rozwiązywać problem braku nauczycieli.

W przyszłym roku dobre zmiany czekają także na uczniów i ich rodziców. Uchwałą Rady zatwierdzono ulgi dla uczniów rejonu wileńskiego podróżujących lokalnymi autobusami podmiejskimi. Zatwierdzone nowe ulgi pozwolą kupić bilet na lokalny autobus podmiejski z 60% zniżką. Ulgi będą przeznaczone dla uczniów szkół realizujących programy kształcenia ogólnego (z wyjątkiem pełnoletnich, którzy kształcą się według programów kształcenia początkowego, podstawowego i średniego dla dorosłych) podróżujących na trasach ustanowionych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego. Przyznane ulgi zwiększą uczniom możliwość uczestniczenia w zajęciach kółek, imprezach kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych.