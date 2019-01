Od stycznia nowa procedura dostarczania emerytur do domu

W niektórych regionach Litwy nastąpią zmiany w procedurze dostarczania emerytur do domu. Odtąd emerytura będzie dostarczana nie przez pracowników litewskiej poczty, a przez pracowników innych spółek.

– Żadnych zmian nie będzie. Tak jak emerytury były dostarczane przez listonoszy, tak samo teraz będą dostarczane bezpłatnie do domu przez pracowników spółki „BASTARAS”. Był ogłoszony przetarg na dostarczanie emerytur, który wygrała ta spółka – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Regina Balčaitienė, zastępca kierownika działu emerytur „SoDra”.

Paulius Rakauskas, kierownik spółki „BASTARAS”, w rozmowie z „Kurierem Wileńskim” powiedział, że w styczniu nowy pracownik dostarczający emeryturę powinien przybyć w tym samym czasie, w którym przychodził przedstawiciel poczty Litwy i powinien pokazać swoje zaświadczenie o pracy.

– Osoby dostarczające emerytury nie będą proponować żadnych innych usług. Nie będą prosić o zapłacenie rachunków ani o policzenie oszczędności, tylko wręczą emeryturę i poproszą o podpisanie kwitu rozliczenia – tłumaczy Paulius Rakauskas.

Jeśli powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do osoby dostarczającej emeryturę, można zadzwonić do „SoDry” pod numer telefonu 8 5 250 0883 lub 1883.

Można się również skontaktować ze spółką „BASTARAS”, dostarczającą emeryturę. W Wilnie i w rejonie wileńskim pod numerem 8 677 92317, w Kownie i w rejonie kowieńskim – 8 677 12389, w Mariampolu – 8 677 12432.

Jeśli osoba posiada prawo do otrzymywania emerytury w domu, ale zdecydowała się odbierać ją na poczcie, nadal będzie mogła to robić. Jeśli jednak emerytura jest dostarczana do domu, w tym samym czasie nie będzie możliwości odbioru jej na poczcie. W takim przypadku można zmienić sposób dostarczania emerytury. Sposób wypłacania można zmienić w najbliższym oddziale „Sodry” poprzez osobiste konto użytkownika „Sodry”, a także po złożeniu podania na poczcie Litwy.

Sama procedura dostarczania emerytury nie ulegnie zmianie – usługa jest bezpłatna, a emerytura będzie musiała zostać dostarczona od 10 do 26 dnia miesiąca zgodnie z uzgodnionym harmonogramem.

Pracownicy spółki „Godlija” emerytury będą dostarczać w rejonach Jonavos, Kelmės, Pakruojo, Raseinių, Mažeikių, i Akmenės. W rejonach Pasvalio, Rokiškio, Plungės, Ignalinos oraz w miasteczku Visagino emerytury będą dostarczać pracownicy spółki „Victum” w rejonie Joniškio emerytury będą dostarczali pracownicy spółki „Verpetynė”.

W innych miejscowościach – w miastach i rejonach kłajpedzkim, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Druskininkų, Rietavo, Pagėgių samorządach, Lazdijų, Prienų, Plungės, Varėnos, Kaišiadorių, Kėdainių, Biržų, Kupiškio, Radviliškio, Šilalės, Šakių, Tauragės, Skuodo, Telšių, Anykščių, Molėtų, Švenčionių, Ukmergės, Zarasų, Šalčininkų, Širvintų, Trakų rajonų savivaldybėse – nie będzie żadnych zmian w dostarczaniu emerytur.

Prawo na dostarczanie emerytur do domu ma około 200 tysięcy emerytów. W styczniu około 97 tys. seniorów doczeka się nowych pracowników, którzy dostarczą emerytury.