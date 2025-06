„Konsekwentnie inwestujemy w poprawę jakości środowiska życia – na to przewidziane są zarówno zachęty finansowe, jak i pomoc administracyjna. Mieszkańcy mogą otrzymać do 70 proc. wsparcia na renowację obiektów wspólnego użytku – od rurociągów, instalacji elektrycznych po modernizację dachów, okien, drzwi czy systemów grzewczych. W ramach renowacji kwartalnej odnawiana jest cała infrastruktura kwartału, taka jak chodniki, oświetlenie, tereny rekreacyjne, zieleńce. Dążymy do tego, aby mieszkańcy rejonu żyli nie tylko w ciepłych, ale i komfortowych warunkach. Aby usprawnić cały proces renowacji, samorząd pokrywa również koszty przygotowania planów inwestycyjnych” – mówi Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

350 tys. euro przeznaczono na modernizację obiektów użytku wspólnego

Samorząd ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie renowacji obiektów użytku wspólnego domów wielomieszkaniowych. W tym roku na ten cel przeznaczono 350 tys. euro. Mieszkańcy mogą otrzymać od 50 do 70 proc. Finansowania na takie prace jak: wymiana okien i drzwi, odnowienie wodociągów, kanalizacji domowej lub instalacji elektrycznych, modernizacja systemu grzewczego i węzła cieplnego. Na środki energooszczędne, takie jak ocieplenie ścian i dachu czy wymiana pokrycia dachowego, można uzyskać do 70 proc. wartości projektu. Maksymalna kwota dofinansowania na jeden dom wielomieszkaniowy może wynieść do 40 tys. euro.

Renowacja kwartalna: uwaga na całe środowisko, a nie tylko budynek

Aby zachęcić mieszkańców do renowacji domów wielomieszkaniowych, samorząd wprowadził kolejną „zachętę” – renowację kwartalną. Zgodnie z decyzją Rady, program renowacji kwartalnej wszedł w życie od 1 października 2024 r.

„Ponieważ renowacja domów wielomieszkaniowych przebiegała powoli i niewystarczająco sprawnie, stało się jasne, że należy szukać bardziej efektywnych rozwiązań. Jednym z nich jest renowacja kwartalna, która umożliwia kompleksowe odnowienie nie tylko samych budynków, ale i całego ich otoczenia. Takie podejście pomaga rozwiązać problemy nie tylko efektywności energetycznej, ale także jakości środowiska życia. Obecnie rozpoczęto już 19 projektów renowacji kwartalnej” — mówi Algis Vaitkevičius, wicemer Samorządu Rejonu Wileńskiego.

W ramach renowacji kwartalnej zostanie uporządkowane całe otoczenie wokół budynków: zostaną odnowione chodniki, drogi, parkingi, a także powstaną nowe ścieżki dla pieszych, oświetlenie, place zabaw dla dzieci i strefy wypoczynku. Planowane są również prace związane z zielenią – zostaną zasadzone drzewa, trawniki i uporządkowane krzewy. W razie potrzeby zostaną zainstalowane stacje ładowania samochodów elektrycznych i miejsca do segregacji odpadów.

Pierwszy obszar do renowacji kwartalnej wybrano w osiedlu Skojdziszki – z 34 starych domów wielomieszkaniowych tutaj odnowiono już 6, a w pierwszym kwartale Skojdziszek – 3 z 5 domów. Jest to strategicznie atrakcyjna lokalizacja, w pobliżu której powstaje nowoczesny kompleks sportowy, a 1 kwietnia odbyły się już pierwsze prezentacje planów inwestycyjnych. W najbliższej przyszłości renowacja kwartalna jest planowana na trzech kolejnych terenach Skojdziszek, a także w Niemenczynie, Bujwidziszkach, Pogirach, Niemieżu i Kowalczukach.

Postanowiono również zachęcić mieszkańców do aktywniejszego udziału w procesach renowacji poprzez przeznaczenie dodatkowego finansowania na uporządkowanie sieci inżynieryjnych i przestrzeni publicznych. Zachęciło to do stworzenia bardziej atrakcyjnych, bezpiecznych i funkcjonalnych przestrzeni mieszkalnych dla całego kwartału, a nie tylko dla poszczególnych domów.

Samorząd finansuje plany inwestycyjne – kolejny krok zachęcający mieszkańców

Samorząd Rejonu Wileńskiego nie ogranicza się do poprawy infrastruktury – finansuje również przygotowywanie planów inwestycyjnych na renowację (modernizację) domów wielomieszkaniowych. Jest to podstawowa zachęta dla mieszkańców do rozpoczęcia procesów renowacji bez dodatkowego obciążenia finansowego. Od początku programu w rejonie wyremontowano już 22 domy wielomieszkaniowe, a w 7 kolejnych domach trwają aktywne prace – od projektowania po budowę. Po ogłoszeniu naboru w listopadzie 2024 roku, rozpoczęto już przygotowanie 19 nowych planów inwestycyjnych.

„Rekompensata kosztów przygotowania planów inwestycyjnych to konkretne działania, mające na celu zmniejszenie obciążeń biurokratycznych i finansowych dla mieszkańców. Chcemy ułatwić ludziom podejmowanie decyzji o modernizacji ich mieszkań” – mówi wicemer Algis Vaitkevičius.

Samorząd Rejonu Wileńskiego kontynuuje ukierunkowaną politykę renowacji domów wielomieszkaniowych, której celem jest poprawa zarówno jakości życia, jak i środowiska mieszkalnego. Zapraszamy mieszkańców do aktywnego udziału w naborach i przyczynienia się do odnowy rejonu.

