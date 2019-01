Szanowni seniorzy, to jest ważne, jeżeli otrzymujecie emeryturę w domu

W waszej miejscowości zmienia się procedura dostarczania emerytur do domu. Odtąd emerytura będzie dostarczana do domu nie przez pracowników poczty Litwy, a przez pracowników spółki „BASTARAS”.

W styczniu nowy pracownik dostarczający emeryturę powinien przybyć w tym samym czasie, w którym przychodził przedstawiciel poczty Litwy. Przybywająca osoba będzie musiała pokazać swoje zaświadczenie pracy.

Jeśli u Państwa powstaną jakiekolwiek wątpliwości co do osoby dostarczającej emeryturę lub chcielibyście dowiedzieć się więcej na ten temat i upewnić się, że do Państwa przybył pracownik spółki, który powinien przyjść, możecie zadzwonić do „Sodry” pod numer 8 5 250 0883 lub 1883.

Możecie również skontaktować się ze spółką dostarczającą emeryturę „BASTARAS” pod telefonem w Wilnie i w rejonie wileńskim: 8 677 92317; w Kownie i w rejonie kowieńskim – 8 677 12389; w Mariampolu – 8 677 12432.

Jeśli Państwo macie prawo do otrzymywania emerytury w domu, ale zdecydowaliście się odbierać ją na poczcie, nadal będziecie odbierać emeryturę na poczcie Litwy. Jednakże, jeżeli emerytura jest dostarczana do domu, w tym samym czasie nie będziecie Państwo mogli odbierać jej na poczcie. W takim przypadku radzimy zmienić sposób dostarczania emerytury – wybrać sposób wypłacania emerytury na poczcie. Sposób wypłacania możecie Państwo zmienić w najbliższym oddziale „Sodry” poprzez osobiste konto użytkownika „Sodry”, a także po złożeniu podania na poczcie Litwy.

Sama procedura dostarczania emerytury nie ulegnie zmianie – usługa jest bezpłatna, a emerytura będzie musiała zostać dostarczona od 10 do 26 dnia miesiąca zgodnie z uzgodnionym z Państwem harmonogramem. Dostarczyciele emerytury nie będą proponować żadnych innych usług, przyniosą tylko pieniądze. Nie będą oni prosić o zapłacenie rachunków ani policzenia oszczędności, tylko wręczą emeryturę i poproszą o podpisanie kwitu rozliczenia.

Bądźcie ostrożni!

Tłumaczenie na podstawie informacji Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy Ministerstwie Ochrony Społecznej i Pracy