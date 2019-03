Dobre zmiany w prawie jazdy

Pojawiła się nowość w zasadach wydawania dokumentów prawa jazdy dla początkujących kierowców. O dziwo, zmiana ułatwiająca im życie – przez to warta odnotowania.

Jak wiadomo, kierowcy świeżo po zdaniu egzaminów nie stają się kierowcami pełnoprawnymi, tylko takimi trochę „próbnymi”. Przez dwa lata muszą mieć na samochodzie naklejkę z zielonym listkiem, jeździć wolniej i stresować się bardziej, bo „doświadczeni” kierowcy nierzadko czynią im na drodze przykrości w ramach idiotycznie pojmowanego „uczenia”. Co więcej – dotychczas było też tak, że to tymczasowe, dwuletnie prawo jazdy na pełnoprawne wymienić można było tylko w okresie dziesięciu dni do końca jego okresu ważności. Jak się nie zdążyło, to trudno, trzeba zdawać egzaminy od nowa. Ograniczało to początkującym kierowcom możliwości wyjazdu zagranicznego w okresie wymiany prawa jazdy i sprawiało inne trudności.

Nowy porządek zamiast dziesięciu dni daje rok, w ciągu którego stare prawo jazdy pozostaje ważne, chociaż kierowca może już odkleić od auta poniżający „listek”. W ten sposób państwo poszło na rękę obywatelom, co przecież nie zdarza się ostatnio tak znów często.

