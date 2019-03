W Mejszagole uczczono pamięć księdza prałata Józefa Obrembskiego

19 marca, w Dniu Świętego Józefa w Mejszagole odbyła się uroczystość ku czci śp. księdza prałata Józefa Obrembskiego. Szanowany duszpasterz Polaków na Wileńszczyźnie wczoraj obchodziłby 113. urodziny.



Uroczystość ku czci śp. prałata – Dzień Patrona – zorganizowało Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego wraz z Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego w Mejszagole.

W kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Mejszagole została odprawiona Msza św. w intencji śp. prałata Józefa Obrembskiego, który był duszpasterzem Polaków na Wileńszczyźnie, niekwestionowanym autorytetem moralnym. Od 1950 roku był proboszczem w podwileńskim Mejszagole, w którym posługę duszpasterską pełnił przez ponad 60 lat. Był najstarszym kapłanem na Litwie – miał 105 lat, gdy odszedł do Pana w czerwcu 2011 roku.

Na dzisiejszą uroczystość przybyła starosta sejmowej frakcji Akcji Wyborczej Polaków-Związku Chrześcijańskich Rodzin na Litwie Rita Tamašunienė, mer samorządu rejonu wileńskiego Maria Rekść, kierownik i zastępca kierownika Wydziału Oświaty Zofia Ryżowa i Janina Klimaszewska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, starosta Mejszagoły Andrzej Adomaitis oraz dyrektorzy placówek oświatowych. Byli też goście z Polski – burmistrz Wysokiego Mazowieckiego Jarosław Siekierko z delegacją.

Uroczystą Mszę św. odprawił proboszcz parafii mejszagolskiej, prałat Jan Kasiukiewicz. Po wspólnej modlitwie zebrani złożyli kwiaty, zapalili znicze na grobie księdza prałata Obrembskiego, który znajduje się przy kościele.

Na uroczysty apel zaprosiło wszystkich Gimnazjum im. ks. Józefa Obrembskiego. Ten dzień był szczególny dla gimnazjalnej społeczności również z powodu poświęcenia nowego sztandaru szkolnego.

„Wspólnota gimnazjalna, której patronem jest bliski dla nas wszystkich prałat Józef Obrembski, godnie reprezentuje tę osobistość swoimi osiągnięciami i pracą, dzisiaj przeżywa wyjątkowe chwile. Życzę całej szkolnej wspólnocie, uczniom, nauczycielom oraz zawsze gotowym do pomocy rodzicom, by dalej rozsławiała swoje gimnazjum” – mówiła Tamašunienė. Podziękowała wszystkim, którzy przyczyniają się do rozwoju gimnazjum.

Do zebranych zwróciła się też gospodarz rejonu – mer Maria Rekść. Przywołała postać śp. prałata Józefa Obrembskiego, podkreślając, że zostawił wielki ślad w historii Wileńszczyzny. „Bardzo się cieszę, że wasze gimnazjum nosi imię tak szanownego człowieka i wierzę, że jego mądrość, miłość i głębokie zaufanie Bogu na wieki zostanie w naszych sercach oraz będzie przekazywane z pokolenia na pokolenie” – mówiła mer.

Wszyscy chętni mogli też zajrzeć do miejscowego Muzeum Księdza Prałata Józefa Obrembskiego, gdzie zorganizowano dziś „Dzień otwartych drzwi”. Przez cały dzień można było nie tylko odwiedzać muzeum, ale też dzielić się wspomnieniami i tradycyjnie delektować się pączkami. Odwiedzający mogli obejrzeć też wystawę, na którą złożyły się archiwalne dokumenty księdza prałata.

Tłumaczenie L24.lt

Foto. vrsa.lt