Gitanas Nausėda o sytuacji politycznej w kraju

Wczoraj, 4 czerwca, w Pałacu Prezydenckim odbyła się pierwsza konferencja prasowa prezydenta-elekta Gitanasa Nausėdy. Na początku prezydent zaproponował, by cotygodniowe spotkanie stało się tradycją. Dokonał również przeglądu sytuacji politycznej. Powiedział, że nie może wypowiedzieć się na temat pracy sejmu, ale zaznaczył, że ma nadzieję, iż Saulius Skvernelis będzie kontynuował swoje obowiązki i pozostanie na stanowisku szefa rządu.

Prezydent-elekt zapewnił, że jeśli dojdzie do innej sytuacji i stwierdzi, że Saulius Skvernelis ma zbyt mało chęci do pracy lub że istnieją inne cele, które sprawią, że rząd będzie tymczasowy, nie zgodzi się na takiego premiera i rząd. Jak zaznaczył: „nie ma ludzi niezastąpionych”.

Ramūnas Karbauskis, lider rządzącej partii – Związku Chłopów i Zielonych, oficjalnie zaprosił AWPL-ZChR, Socjaldemokratyczną Partię Pracy oraz Porządek i Sprawiedliwość do wspólnego formowania rządu. Akcja Wyborcza ma zamiar ogłosić swoją decyzję w piątek.

„W piątek będziemy mieli posiedzeie zarządu i wieczorem może być decyzja czy rozpoczniemy negocjacje” – powiedział podczas konferencji prasowej Waldemar Tomaszewski. Dodał, że nie ma jeszcze osobistego stanowiska w tym temacie.

„Wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, dlatego jeszcze za wcześnie, by cokolwiek powiedzieć” – stwierdził polityk. Tomaszewski powtórzył, że najważniejsze postulaty partii to zwiększenie dostępności leków dla seniorów oraz podwyżka zasiłków na dziecko do 120 euro.

Prezydent-elekt ma nadzieję, że w najbliższym czasie sytuacja się wykrystalizuje, ponieważ obecnie „nie można powiedzieć, czy jest koalicja, kto do niej należy, czy to będzie koalicja matematyczna, czy polityczna”.

„Sytuacja polityczna nie jest łatwa, ale musimy szukać rozwiązań, które byłyby najlepsze dla mieszkańców Litwy. Moim celem jest stabilność i ciągłość. Czasami trwałość jest kojarzona ze stagnacją i tego chciałbym uniknąć” – podkreślił Nausėda.

Zdaniem prezydenta przyszły rząd powinien sporo uwagi poświęcić sprawom gospodarczym, ponieważ obecnie litewska ekonomia odnotowała pewne spowolnienie. Poza tym podkreślił, że w przyszłym rządzie nie zaaprobuje ministrów bez kompetencji. Prezydent zapewnił, że nie skreślił żadnego z obecnych członków gabinetu.

„Jak dotąd żaden minister nie został – a priori – skreślony lub mówi się o nim, że pracuje niewystarczająco dobrze. O tych ministrach, o których osobiście wspominałem, mówiłem, że mam do nich więcej pytań i jeżeli odpowiedzą na nie, to będzie można mówić o dalszej współpracy – zaznaczył Nausėda.

Nausėda poinformował, że własną drużynę zaprezentuje po inauguracji, która odbędzie się 12 lipca.

„To nie będzie polityczna drużyna, ponieważ muszę im w pełni ufać” – zapewnił dziennikarzy. Prezydent-elekt oświadczył, że nad budżetem on i jego drużyna będą pracowali wspólnie z sejmem od samego początku, a nie tylko na etapie końcowym, jak to było dotychczas.

Gitanas Nausėda podziękował sympatykom za wsparcie w wyborach, w tym również w rejonie solecznickim, gdzie w II turze miał jeden z najlepszych wyników w kraju.

„Wynik był miłą niespodzianką. Całkiem możliwe, że odwiedzę rejon solecznicki. Chcemy zorganizować kilka wizyt w regionach, aby podziękować mieszkańcom za wsparcie. Może będzie również włączony rejon solecznicki” – podkreślił prezydent-elekt.

Gitanas Nausėda chce prowadzić dialog z Białorusią.

„Białoruś jest naszym bardzo ważnym sąsiadem, bardzo ważnym partnerem, któremu poświęcimy wiele uwagi. W naszym interesie jest przede wszystkim posiadanie niezależnego, samodzielnego i silnego gospodarczo partnera za naszą wschodnią granicą. I z tego powodu Litwa będzie prowadziła dialog z Białorusią” – powiedział Nausėda dziennikarzom.Jego zdaniem, na razie zbyt wcześnie mówić o tym, czy ten dialog będzie prowadzony „na najwyższym szczeblu czy ministerialnym”.

„Sądzę, że w każdym bądź razie uznajemy fakt, że jesteśmy sąsiadami i mamy różne poglądy na niektóre kwestie. To nie jest wielka tragedia i możemy o tym dyskutować” – mówił prezydent elekt.