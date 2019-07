Wileńska królowa piękności 2019 na polskich salonach

Dominika Lamauskaitė z Wilna została oficjalnie przedstawiona jako jedna z dwudziestu finalistek tegorocznego konkursu Miss Polonia, który odbędzie się jesienią w Polsce. – To dopiero początek, jednak już emocje się przelewają. A ile jeszcze wspaniałych przeżyć na nas czeka? – cieszy się 19-latka.

W połowie lipca br. Wilnianka udała się do Warszawy na spotkanie z innymi dziewiętnastoma finalistkami Miss Polonia 2019. Dominika nie musiała przechodzić żadnych eliminacji polskich, bowiem zgodnie z tradycją konkursu Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polska Litwy zdobywając w tym roku wileńską koronę 19-latka automatycznie dostała się do finału polskiego prestiżowego konkursu. – Za taką niesamowitą możliwość jestem przede wszystkim bezgranicznie wdzięczna gazecie „Kurier Wileński” i Andrzejowi Podworskiemu. Nie tylko za to, że otrzymałam tytuł najpiękniejszej Polki Litwy 2019 r. Nie tylko za to, że przede mną teraz są otwarte drzwi w świat nowych doświadczeń, niesamowitych możliwości oraz niezapomnianych przeżyć, lecz również za wsparcie, które jest bardzo ważną częścią sukcesu. Miło jest odczuwać, że za plecami mam mocną podporę – wyznaje dziewczyna.

Oficjalnie cała „dwudziestka wspaniałych” została przedstawiona w programie „Pytanie na śniadanie” w Telewizji Polskiej. – Zwiedziłyśmy Centrum Telewizji Polskiej, zobaczyć studia z których na żywo są nadawane programy. Czyli coś, co zazwyczaj widzimy tylko jako widzowie po drugiej stronie ekranu. W przerwach rozmawiałyśmy z operatorami i innymi pracownikami, którzy opowiedzieli o swoim życiowym doświadczeniu i podzielili się ciekawymi oraz inspirującymi historiami. To był wspaniały przykład oddanych swojej pracy osób. Dobrze, kiedy praca jest pasją – mówi „Kurierowi Wileńskiemu” Dominika. Pierwszy wyjazd był też okazją poznać inne finalistki. – Dziewczyny już się spotykały na innych etapach, a ja widziałam ich po raz pierwszy – wyjaśnia.

W ramach przygotowań dziewczyna utworzyła swoją stronę na Facebook o nazwie „Dominika Lamauskaitė – finalistka Miss Polonia 2019”. Na tym fanpage będzie wrzucała różne informacje związaną z konkursem a także pisać o sobie by ludzie mogli lepiej zapoznać się ze nią. Szczególnie ważne jest by tę stronę polubili użytkownicy z Polski bowiem finałowe głosowanie sms-ami będzie możliwe tylko z polskich numerów. „Kurier Wileński” uruchomił również na Facebooku i Instagramie hasztag (czyli internetowy hasło które pozwala znaleźć wszystkie materiały na zadany temat) #dominikateam2019 .

Jeszcze dwa spotkania przedfinałowe czekają na Dominikę w sierpniu. Jedno zostanie poświęcone sesji zdjęciowej zaś drugie – zgrupowaniu i nagraniu krótkiego filmiku o każdej z uczestniczek.

W tym roku wśród finalistek Miss Polonia 2019 są m.in. studentki farmacji, dziennikarstwa, prawa, maturzystki czy profesjonalne modelki. Na przykład Dominika obecnie skończyła pierwszy rok studiów na Wileńskim Uniwersytecie Technicznym im. Gedymina (VGTU) na kierunku Zarządzanie. Nadchodząca jesień zapewne będzie dla dziewczyny „gorącą”. Trzeba będzie zdążyć udać się na jeden semestr do Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu Erasmus+, a jednocześnie przygotować się do finału Miss Polonia.

Zaś tegoroczna gala finałowa z udziałem najpiękniejszych Polek będzie wyjątkowa m.in. pod tym względem że konkurs obchodzi swoje 90-te urodziny, jako jeden z najstarszych w Polsce i na świecie. Przez wszystkie lata jego zwyciężczyniami zostało 40 polskich piękności. Głównym trofeum konkursu jest korona, którą obecnie zaprojektowano ze srebra i bursztynu. Jednak jeżeli sam tytuł Miss Polonia jest dożywotni, to po wyborze nowej królowej poprzednia musi przekazać następczyni bursztynowe klejnoty. Laureatki Miss Polonia reprezentują Polskę w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie.

