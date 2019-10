Za niecały miesiąc rozpocznie się dziewiąta edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej”. Spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wystawy, koncerty, wieczory poezji, wycieczki oraz warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży szkolnej odbędą się na Wileńszczyźnie już w dniach 24–28 października.

Organizator festiwalu, Polskie Studio Teatralne w Wilnie „Teatr Studio”, chcąc sprowokować widza do refleksji nad postępującą cyfryzacją życia i przeżywania emocji w strefie wirtualnej, nadał dziewiątej edycji festiwalu motto: „Tylko prawdziwe przeżycia”. Tym samym, zapraszając do wyjścia ze strefy wirtualnej i wejścia do teatru, obejrzenia i doświadczenia prawdziwych emocji płynących ze sceny.

W programie tegorocznego festiwalu znalazło się aż dziesięć spektakli. Do udziału w wileńskim święcie zaproszone zostały teatry z Polski, Ukrainy, Austrii, Australii, Czech, Rosji, Wielkiej Brytanii i Litwy. Spektakle dla dzieci i dorosłych zostaną pokazane na scenach Wilna i okolic – w Teatrze na Pohulance, Teatrze Kameralnym, u „Medyków”, Domu Kultury Polskiej w Wilnie, Rudominie i Trokach.

Otwarcie festiwalu odbędzie się w Teatrze na Pohulance (Rosyjskim Teatrze Dramatycznym), premierą spektaklu „Dziewczynki” Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie w reżyserii Lili Kiejzik.

– Tragifarsa Ireneusza Iredyńskiego nosi bardzo ładną i miłą nazwę, „Dziewczynki”. Natomiast w tej sztuce wcale nie chodzi o niewinne dziewczynki, tylko doświadczone „baby”, które zbierają się w klubiku, żeby napić się kawy i porozmawiać o życiu. Są to bardzo różne kobiety – w różnym wieku, z różnym wykształceniem – ale jednoczy je to, że wszystkie dążą do władzy za wszelką cenę. Chcemy sobie trochę pożartować podczas tego spektaklu, choć tak naprawdę nie jest to do końca komedia. Widzowie, zwłaszcza ta kobieca część, będą mieli okazję, by przejrzeć się w krzywym zwierciadle, pośmiać, zastanowić nad czymś i wyciągnąć wnioski – powiedziała „Kurierowi Wileńskiemu” Lila Kiejzik, kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie.

CZYTAJ WIĘCEJ: Zanim rozpocznie się nowy sezon

Na zamknięcie festiwalu zostanie zaprezentowana sztuka muzyczna w reżyserii Sławomira Gaudyna „A to Polska Właśnie” na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Podczas tego spektaklu na scenie zaprezentują się aż cztery teatry – Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Żydowski w Warszawie oraz Teatr Syrena w Londynie.

Podczas całego festiwalu będzie można uczestniczyć w szerokiej ofercie wydarzeń towarzyszących, w tym nocy jazzu i bluesa, czyli koncercie w dwóch odsłonach. W pierwszej części koncertu zaprezentuje się duet jazzowy: Rafał Jackiewicz (saksofon) Maja Babyszka (pianino). W drugiej części wieczoru odbędzie się koncert w wykonaniu grupy proYektone z Austrii.

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się jeszcze spotkania z poezją „Noc Poezji”, spacer śladami Wilna Teatralnego czy wernisaż wystawy grafiki słynnego litewskiego artysty, Vilmasa Narečionisa. Artysta pokaże grafiki powstałe podczas pracy nad spektaklem „Zagubieni we mgłach” w reżyserii Edwarda Kiejzika oraz Sławomira Gaudyna. Spektakl miał swoją premierę we wrześniu, podczas Międzynarodowego Festiwalu Trans/Misje na Słowacji. Natomiast wileńska publiczność będzie mogła go obejrzeć w Teatrze na Pohulance ostatniego dnia festiwalu.

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się również warsztaty teatralne z aktorką Magdaleną Bochan-Jachimek, która poprowadzi zajęcia dla grup ze szkół polskich na Litwie. Integralną częścią przedstawienia „Mała Oj-czy-zna” Fundacji Pomysłodalnia będą warsztaty pospektaklowe przeznaczone dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Więcej informacji na temat wydarzeń znajduje się w programie festiwalu.

IX Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej” został objęty honorowym patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Karczewskiego, Ministra Kultury Republiki Litewskiej Mindaugasa Kvietkauskasa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, a wspierany jest przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Organizator tej wyjątkowej edycji festiwalu, Polskie Studio Teatralne w Wilnie „Teatr Studio”, prosi o zapoznanie się ze szczegółami odnośnie wstępu na wydarzenia oraz lokalizacji miejsc, które dokładnie opisane są w programie podanym poniżej. Można go znaleźć również na stronie teatr-studio.lt.

PROGRAM

24.10.2019 / Czwartek

10.00 – „Portret” Sławomir Mrożek, Studio Teatralne „Ferdydurke“ (Rosja),

reż. Sjomczyna Lubov – Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie (14+)

14.00–17.30 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305, Grupa młodzieżowa A (Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

18.30 – Wernisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektakalu „Zagubieni we mgłach”,

Polski Teatr Studio w Wilnie, Teatr Królewski w Trokach (Litwa) – Teatr na Pohulance

19.00 – / Otwarcie Festiwalu / Premiera: „Dziewczynki” Ireneusza Iredyńskiego,

Polski Teatr Studio w Wilnie (Litwa), reż. Lila Kiejzik – Teatr na Pohulance (14+)

25.10.2019 / Piątek

11.00 – Briefing prasowy, spotkanie z dyrektorami teatrów – restauracja „Sakwa“

12.00 – „Opętana“ wg. Łesi Ukrainki, Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina), reż. Mikołaj Worfołomiejew – Pałac Kultury w Trokach (14+)

12.00–13.45 – Spacer śladami Wilna Teatralnego, przewodnik Mirosława Naganowicz – hol DKP, (wstęp wolny)

14.00–17.30 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305, Grupa młodzieżowa B (Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – „Świeczka zgasła“, „Nikt mnie nie zna“ Aleksander Fredro, Zespół teatralny im. Jerzego Cienciały MK PZKO Wędrynia (Czechy), reż. Janusz Ondraszek – Sala DKP (12+)

21.00 – „Noc Poezji”, koncert autorski Bartka Filipińskiego „Twarze” (Teatr AA Vademecum, Austria), prezentacja poezji Doroty Górczyńskiej-Bacik (Wielka Brytania), „Tatiana. Rzecz o kobietach” Elżbieta Lewak (Polska) – u „Medyków”

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują bezpłatne zaproszenia.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem: teatr.studio.wilno@gmail.com. W tytule wiadomości należy wpisać „Noc Poezji“,

a w treści wiadomości podać swoje imię i nazwisko.

26.10.2019 / Sobota

14.00–17.30 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305, Grupa młodzieżowa C (Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – „Damy i Huzary” Aleksander Fredro, Polski Teatr Dramatyczny „Fantazja“ w Sydney (Australia), reż. Joanna Borkowska-Surucic – Sala DKP (12+)

17.30 – „Krew Karamazowska” Fiodor Dostojewski – Teatr Wolandejski (Polska),

reż. Piotr Klinger – Wileński Teatr Kameralny (16+)

21.00 – „Noc Jazzu i Bluesa” Duet jazzowy: saksofon Rafał Jackiewicz, pianistka Maja Babyszka (Polska), koncert w wykonaniu grupy proYektone (Teatr AA Vademecum, Austria) – u „Medyków” (16+)

UWAGA: ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują bezpłatne zaproszenia. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację drogą e-mailową pod adresem: teatr.studio.wilno@gmail.com. W tytule wiadomości należy wpisać „Noc Jazzu i Bluesa“,

a w treści wiadomości podać swoje imię i nazwisko.

27.10.2018 / Niedziela

14.00–17.30 – Warsztaty teatralne, aktorka Magdalena Bochan-Jachimek (Polska) – DKP, sala 305, Grupa młodzieżowa D (Zapisy na warsztaty zostały zakończone)

14.00 – „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim“ Mikołaj z Wilkowiecka, Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), reż. Zbigniew Chrzanowski – Teatr na Pohulance (12+)

19.00 – / Zamknięcie Festiwalu / Spektakl muzyczny „A to Polska Właśnie“ na podstawie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Teatr Żydowski w Warszawie, Teatr Syrena w Londynie (Polska, Anglia), reż. Sławomir Gaudyn – Teatr na Pohulance (12+)

28.10.2018 / Poniedziałek

10.00 – / Spektakl oraz warsztaty dla dzieci / „Mała Oj-czy-zna“ Magdalena Olszewska,

Fundacja Pomysłodalnia (Polska), reż. Magdalena Olszewska – Sala DKP (3+)

12.00 –/ Spektakl oraz warsztaty dla dzieci / „Mała Oj-czy-zna“ Magdalena Olszewska,

Fundacja Pomysłodalnia (Polska), reż. Magdalena Olszewska – Sala DKP (3+)

18.30 – Finisaż wystawy grafiki Vilmasa Narečionisa do spektaklu „Zagubieni we mgłach”,

Polski Teatr Studio w Wilnie, Teatr Królewski w Trokach (Litwa) – Teatr na Pohulance

19.00 – „Zagubieni we mgłach“ Siergiej Kozłow, Polski Teatr Studio w Wilnie,

Teatr Królewski w Trokach (Litwa), reż. Edward Kiejzik, Sławomir Gaudyn (spektakl w języku litewskim z napisami w języku polskim) – Teatr na Pohulance (16+)

MIEJSCA

Teatr na Pohulance – Rosyjski Teatr Dramatyczny, ul. J. Basanavičiaus 13

DKP – ul. Naugarduko g. 76; Sala – duża sala na parterze; Hol – hol na parterze, DKP sala 305 – III piętro

Wileński Teatr Kameralny – al. Konstitucijos 23

u „Medyków” – al. Gedimino 27, Beatos virtuvė 5 piętro, wejście od strony kawiarni Vero Cafe

„Sakwa“ – M.K. Paco 1/2

BILETY

Bilety normalne: 7–9 euro / bilety ulgowe: 4–5 euro do nabycia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76, Wilno, codziennie 10.00–17.00, tel. +370 52333663

Bilety do nabycia w sieci TIKETA i Teatrai.lt

INFORMACJE / REZERWACJE

Codziennie 10.00–17.00, tel. +370 52333663; +370 65264613