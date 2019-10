W rejonie solecznickim zbudują nową fabrykę

W rejonie solecznickim do 2021 r. ma powstać fabryka produkująca pelety, czyli granulat z drewna. Fabryka prawdopodobnie ma zostać zlokalizowana w Jaszunach. Socjolog Bogusław Grużewski sądzi, że jest to prezent dla mieszkańców.



W budowę fabryki peletu spółki Granorama zainwestuje spółka Dao Family należąca do podstawowego akcjonariusza koncernu Achemos grupė Tautvydasa Misiūnasa. Pierwsze wzmianki o projekcie pojawiły się w przestrzeni publicznej jeszcze w roku 2016. Początkowo prace miały zostać zakończone w roku 2018 lub 2019, jednak później realizacja projektu została przełożona w czasie. Zgodnie z nowym projektem budowa fabryki ma ruszyć w roku 2020, natomiast oddana do użytku będzie w roku 2021. Szacuje się, że fabryka zatrudni 54 osoby.

W administracji rejonu solecznickiego poinformowano „Kurier Wileński”, że na razie samorząd nie będzie tego komentował. Natomiast prof. Bogusław Grużewski dyrektor Instytutu Pracy i Badań Społecznych uważa, że jest to krok w dobrym kierunku.

– Bardzo się cieszę, ponieważ jest to bardzo dobra wiadomość dla rejonu. To można traktować jako swoisty prezent pod gwiazdkę dla lokalnych władz i mieszkańców. Cieszę się, że jest to inicjatywa prywatna – powiedział „Kurierowi Wileńskiemu” socjolog prof. Bogusław Grużewski, który niejednokrotnie na różnych płaszczyznach podnosił kwestię rozwoju gospodarczego Wileńszczyzny. Jego zdaniem rejon nie wykorzystuje wszystkich możliwości do przyciągnięcia nowych inwestycji.

Naukowiec podkreślił, że inwestorzy bardzo dobrze wybrali lokalizację, ponieważ rejon solecznicki oraz tereny leżące nieopodal są mocno zalesione, więc surowiec do produkcji będzie można brać na miejscu.

– Sądzę, że takie projekty muszą być wspierane zarówno przez samorząd oraz rząd, ponieważ pozytywnie wpływają na klimat gospodarczy oraz społeczny w rejonie. Jest to również szansa dla samych mieszkańców, ponieważ znajdą zatrudnienie obok domu – podkreślił Grużewski, którego zdaniem nie można wykluczyć sytuacji, że jeśli projekt będzie pomyślny, to może powstać również filia zakładu, na przykład w Ejszyszkach.

W tym roku bezrobocie w rejonie solecznickim wynosi 9 proc. W ciągu ostatnich trzech lat poziom bezrobocia zmniejszył się o ponad 2 proc. i jest zbliżony do średniej krajowej. W corocznym rankingu samorządów, który został przygotowany przez Instytut Wolnego Rynku, rejon uplasował się na 31-33 miejscu razem z rejonami święciańskim i rakiszskim. Przykładowo rejon wileński, gdzie również od lat rządzi AWPL-ZChR, znalazł się na miejscu 9-12.

Z zestawienia wynika, że rejon solecznicki ma najlepsze wyniki w następujących sektorach: usługi komunalne, oświata, zarządzanie majątkiem oraz administracja. Autorzy rankingu podkreślili, że władzom rejonu nadal nie udaje się przyciągnąć inwestycji. Przykładowo w roku 2017 inwestycje zagraniczne wyniosły 700 tys. euro, czyli zaledwie 24 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Lepiej wygląda sprawa z inwestycjami krajowymi, które wyniosły przed dwoma laty ponad 20 mln euro, czyli 640 euro na jednego mieszkańca samorządu. W rejonie wileńskim odpowiednio są następujące liczby: 2 134 i 2 558 euro w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Palety, czyli granulat z drewna, są paliwem ekologicznym do kotłów. W ostatnich latach cieszą się dużą popularnością w krajach rozwiniętych. Do zalet tego typu paliwa należy m.in. energooszczędność oraz zerowa emisja dwutlenku węgla do atmosfery. W znaczny sposób obniżają również koszty ogrzewania. Chociaż cena peletu jest porównywalna z ceną węgla, to w dłuższej perspektywie wykorzystywanie peletu jest dwukrotnie wydajniejsze. Przykładowo nowoczesne kotły na pelet, w odróżnieniu od systemów grzewczych korzystających z węgla, nie wymagają codziennej pracy fizycznej.

Fot. Marian Paluszkiewicz