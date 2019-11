Rejon wileński. Uczniowie i nauczyciele mają tańszy dojazd do szkół

Samorząd Rejonu Wileńskiego wdraża kolejne dobre rozwiązania w dziedzinie oświaty, która jest priorytetem dla władz rejonu. Uczniowie rejonu wileńskiego nie tylko mają zapewnioną darmową podróż do szkoły i z powrotem, a od tego roku mogą dodatkowo korzystać z ogromnej zniżki na przejazd transportem publicznym. Samorząd dofinansowuje również dojazd do pracy dla nauczycieli

.

Lepsze warunki dla nauczycieli w rejonie wileńskim



Od tego roku nauczyciele i specjaliści ds. pomocy dla ucznia, którzy do miejsca pracy mają od 3 do 40 kilometrów w jedną stronę i z powrotem, korzystają z dopłaty za dojazd w wysokości 0,07 euro za kilometr. Nowe rozwiązanie Samorząd Rejonu Wileńskiego wdrożył mając na celu uatrakcyjnienie warunków pracy obecnych i pozyskanie nowych nauczycieli.

Zofia Siegień, kierownik Wydziału Oświaty, podkreśla, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z nielicznych samorządów w kraju, które wdrożyły takie rozwiązanie. Jest to reakcja samorządu na powszechny problem braku nauczycieli w kraju. Decyzja, jak twierdzi, była słuszna.

„To rozwiązanie zdało egzamin. Jest to znacząca zachęta dla nauczycieli, by wybrali pracę na terenie naszego rejonu. Znam niejeden przypadek, kiedy właśnie ta dopłata spowodowała, że nauczyciel postawił na naszą szkołę, mimo że miał do wyboru pracę w placówce tuż obok swego domu. Jest to cenna inicjatywa, która nie tylko pomaga nam w utrzymaniu obecnych nauczycieli, ale też w pozyskaniu nowych specjalistów” – satysfakcji nie kryje Z. Siegień.

Od początku br. Samorząd Rejonu Wileńskiego już wydał 245 000 euro na rekompensatę wydatków nauczycieli i specjalistów ds. pomocy dla ucznia na podróż do szkoły.

Samorząd Rejonu Wileńskiego finansowo odciąża również rodziców

Dobre zmiany już odczuli również uczniowie. Od tego roku uczniowie mogą korzystać z 60-procentowej zniżki za przejazd podmiejskimi autobusami. Zniżka przysługuje uczniom szkół ogólnokształcących.

Samorząd wprowadził ulgi z myślą o wsparciu rodzin wychowujących dzieci i finansowym odciążeniu rodziców.

Dzięki zniżkom za przejazd podmiejskimi autobusami dzieci i młodzież szkolna mają łatwiejszy dojazd na zajęcia pozalekcyjne, kółka, imprezy kulturalne, oświatowe i rozrywkowe.

Wprowadzona ulga zwiększyła mobilność uczniów. Do końca września br. w rejonie sprzedano ponad 57 000 biletów ze zniżką. Budżet samorządu kosztowało to ponad 40 000 euro.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z pierwszych samorządów w kraju, który wprowadził taki system zniżkowy.

