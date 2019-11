Odchodzenie od rzeczy naturalnych to błąd

„Kurier Wileński” oraz wileński salon „Karališkas tigras” wystartowały z plebiscytem, którego celem jest wybranie przez Czytelników dziennika futra dla Dominiki Landyrewej – Pierwszej Wicemiss, Miss Podium, a także Miss Foto konkursu Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy 2019.

Na stronie „Kuriera Wileńskiego” umieściliśmy galerię zdjęć Dominiki Landyrewej, która ma na sobie ekskluzywne futra z salonu „Karališkas tigras”. O tym, które futro kupi dla siebie modelka, zdecyduje zdjęcie z największą liczbą polubień. W ten sposób dziewczyna wykorzysta kupon o wartości 1000 euro, zdobyty w konkursie Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy 2019.

Futro jest naturalnym elementem garderoby



Pomysłodawcą plebiscytu jest właściciel salonu ekskluzywnych futer Mieczysław Subel. Przedsiębiorca od wielu lat wspiera konkurs organizowany przez dziennik.

– Jestem Polakiem. Wspieranie tego konkursu traktuję jako obowiązek. Uważam, że to świetna inicjatywa, która z roku na roku jest na coraz lepszym poziomie – wyjaśnia swoją motywację Subel. Twierdzi, że kobieta w futrze zawsze dobrze wygląda.

– Dzisiaj mamy erę plastiku. Odchodzimy od rzeczy naturalnych, a to duży błąd. Proszę mi powiedzieć, ile lat rozkładają się tworzywa sztuczne, a ile naturalne? – pyta właściciel salonu „Karališkas tigras”.

Kwestia noszenia przez kobiety naturalnych futer od wielu lat budzi wiele kontrowersji. Stała się przedmiotem ostrej wymiany argumentów między aktywistami na rzecz praw zwierząt a domami mody. Zwolenniczką futer jest ikona stylu, redaktor naczelna amerykańskiego magazynu „Vogue” Anna Wintour. Ostatnio pozytywnie w tej sprawie wypowiedział się litewski projektant Juozas Statkevičius.

– Wypowiedź Statkevičiusa świadczy o tym, że powinniśmy wrócić do naturalności, a futro właśnie jest naturalnym elementem garderoby – zapewnia Mieczysław Subel.

Nowe doświadczenie, piękne wspomnienia

Dominika, która niebawem zrealizuje bon zakupowy w salonie „Karališkas tigras”, uważa, że kobieta w futrze zawsze wygląda elegancko. Miło wspomina współpracę z Mieczysławem Sublem oraz udział w konkursie.

– Pan Mieczysław jest bardzo wesołym, dobrym i ciepłym człowiekiem. Na fotosesję zaprosił mnie wspólnie z narzeczonym. W międzyczasie częstował nas kawą. Byłam akurat po konkursie Miss Litwy, zmęczenie dawało o sobie znać – opowiada Dominika.

Dziewczyna modeling uprawia od ósmego roku życia. Pracowała na kontraktach zagranicznych, brała udział w wielu pokazach mody i sesjach zdjęciowych. Z nostalgią wspomina konkurs Dziewczyna „Kuriera Wileńskiego” – Miss Polka Litwy 2019.

– Poziom był bardzo wysoki. A udział w konkursie to świetne doświadczenie. Zdjęcie wysłałam w ostatniej chwili, ale – jak się okazało – miało to sens. Po konkursie zrozumiałam, że jestem bardzo szczęśliwa. Rodzina, przyjaciele cały czas we mnie wierzyli i mnie wspierali – mówi, uśmiechając się.

Dominika zachęca wszystkie młode Polki na Wileńszczyźnie do wypróbowania swoich sił w tym konkursie. – To nowe doświadczenie, nowe znajomości, piękne wspomnienia i, oczywiście, świetne nagrody – mówi Dominika.

