Zapraszamy do lektury naszego kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 1 lutego, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach, sklepach i urzędach pocztowych. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

NASZ PLEBISCYT

Wybraliśmy Polaków Roku 2019

To Tadeusz Romanowski, założyciel Wspólnoty Miłosierdzia Bożego w Solecznikach, oraz s. Anna Mroczek, twórczyni Centrum Kształcenia Rodziny w Nowej Wilejce.

JAKI ZAWÓD?

Trudno nim zostać, ale się opłaca

Chciałbym zostać pilotem – to zdanie wypowiadają miliony dzieci na całym świecie. Jednak tylko nielicznym udaje się spełnić owo marzenie.

LUDZIE STĄD

Amerykański sen dziewczyny z Wilna

23 stycznia Teresa Żylis-Gara, pochodząca z Landwarowa jedna z najwybitniejszych polskich śpiewaczek operowych w historii, skończyła 90 lat.

WYWIAD NUMERU

Postać Gaona z Wilna obrosła legendami

Żydzi są częścią składową historii i kultury Litwy – mówi Kamilė Rupeikaitė, dyrektor Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona z Wilna.

WYCHOWANIE

Gdzie naprawdę znika czas naszych dzieci?

Specjaliści radzą rodzicom, aby zadawali dzieciom pytania nie tylko o to, co nowego w szkole, lecz także o to, co słychać w sieci online.

ŚWIAT

Tajemnicza epidemia z Chin

Wciąż niewiele o nim wiadomo, choć błyskawicznie się rozprzestrzenia. Nieznany wcześniej koronawirus już postawił na nogi całe Chiny.

SPORT

Samotne wesela sportowców

Sportowe małżeństwo Andrzeja Witana i Igi Baumgart-Witan to również wspieranie się, gdy wyniki w ich dyscyplinach są dalekie od oczekiwanych.

WYSTAWA

Moda stuleci w interpretacji arystokratów

Aleksandr Wasiljew-Gulewicz zaprezentował wileńskiej publiczności kolejną wystawę swoich zbiorów pt. „Arystokraci u steru mody, XVIII–XXI w.”.