SPOTKANIA Z POLSKĄ KSIĄŻKĄ NA WILEŃSKICH TARGACH KSIĄŻKI 2020

Instytut Polski w Wilnie, wzorem lat ubiegłych, przygotował wspólnie z partnerami bogaty program prezentacji w cyklu Spotkań z polską książką na Wileńskich Targach Książki.

CENTRUM WYSTAWOWE LITEXPO, Al. Laisvės 5, Wilno

20 LUTEGO

Godz. 13.30-15.00, sala nr 4.

Iwona Chmielewska spotyka się z czytelnikami i podpisuje swoje książki.

Iwona Chmielewska – ceniona na całym świecie ilustratorka i pisarka, twórczyni obsypywanych nagrodami autorskich książek obrazowych , wydawanych m.in. w Republice Korei, Chinach, Japonii, na Tajwanie, w Meksyku i w Niemczech. Jej książka Oczy zdobyła pierwszą nagrodę Bologna Ragazzi na targach książki dla dzieci w Bolonii.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwa Wolno i Knygų šalis.

Godz. 18.30. Literacka sala filmowa (Knygų mugės kino salė)

Projekcja filmu Kronika wypadków miłosnych (reż. Andrzej Wajda, 1985 r., 114 min).

Film przedstawi dr Teresa Dalecka, Uniwersytet Wileński.

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie i wydawnictwo Odilė

20-23 lutego, sala nr 4. Studio twórcze I ty możesz stworzyć książkę

Wystawa książek Iwony Chmielewskiej Królestwo Króla Maciusia

Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, wydawnictwa Wolno i Knygų šalis.

22 LUTEGO

Godz. 11.00, sala 5.3,

Dyskusja Plakaty Stasysa Eidrigevičiusa Litwie i światu

Udział biorą: Stasys Eidrigevičius – litewski grafik-plakacista osiadły w Polsce, Juozas Galkus –litewski grafik-plakacista i Mariusz Knorowski kurator Muzeum Plakatu w Wilanowie.

Spotkanie poprowadzi dr Jūratė Čerškutė – badaczka i krytyk literatury

Stasys Eidrigevičius – światowej sławy artysta urodzony na Litwie, od 1980 roku mieszka i tworzy w Warszawie. Wszechstronny artysta jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów w różnych dziedzinach sztuki. Został odznaczony m. in. Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Orderem Gedymina IV stopnia, jest także laureatem Litewskiej Nagrody Państwowej.

Okazją do spotkania ze Stasysem Eidrigevičiusem jest wydanie przez wydawnictwo Apostrofa kalendarza ściennego z reprodukcjami plakatów tego artysty. Wiele z nich znajduje się dziś w muzeach świata, zaś prawie wszystkie ma w swoich zbiorach Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Ogromną kolekcję autor podarował Litewskiemu Muzeum Narodowemu. Wiele plakatów jest poświęconych utworom literackim, przedstawieniom teatralnym, festiwalom muzycznym, znanym twórcom.

Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Organizatorzy: Wydawnictwo Apostrofa i Instytut Polski w Wilnie

Godz. 14.00, Rašytojų kampas

Prezentacja książki Birutė Jonuškaitė Czas i Losy. Spotkania z litewskimi i polskimi twórcami kultury (Laikas ir Likimai. Susitikimai su lietuvių ir lenkų kūrėjais)

Udział biorą: Birutė Jonuškaitė, Irena Balčiūnienė, Elena Bradūnaitė-Aglinskienė i Marcin Łapczyński ( b. dyrektor Instytut Polskiego w Wilnie, jeden z bohaterów książki.

Birutė Jonuškaitė – to jedna z najbardziej znanych współczesnych pisarek litewskich. Jest autorką siedmiu zbiorów opowiadań, sześciu powieści, licznych esejów i szkiców literackich oraz zbioru wierszy pisanych w języku polskim i litewskim. Zarówno jej biografia, jak i twórczość są silnie naznaczone związkami z Polską.

Książka stanowi zbiór wywiadów ze znanymi litewskimi i polskimi ludźmi kultury, twórcami, wybitnymi osobistościami. W rozmowach wybrzmiewają autentyczne głosy ludzi różnych pokoleń o odmiennych twórczych i życiowych doświadczeniach, ujawnia się ich stosunek do siebie samych i do otaczającego ich świata.

Spotkanie w języku litewskim.

Organizatorzy: Wydawnictwo Homo liber i Instytut Polski w Wilnie.

Godz. 15.00, sala 5.3

Prezentacja Żydowskie dziedzictwo w książkach obrazkowych: Królestwo Króla Maciusia, na motywach książki Janusza Korczaka

Anna Czerwińska – historyczka sztuki, kuratorka wystawy czasowej dla dużych i małych dorosłych pt. W Polsce króla Maciusia. 100-lecie odzyskania niepodległości. Jest autorką programów edukacyjnych i publikacji. Pracuje w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, gdzie wprowadza nowe rozwiązania dla najmłodszych gości w ich wędrówce przez tysiąc lat historii Żydów polskich.

Udział biorą: Iwona Chmielewska i Anna Czerwińska.

Spotkanie w języku polskim i litewskim z tłumaczeniem symultanicznym.

Godz. 18.00, sala 5.2

Prezentacja litewskiej edycji książki Tadeusza Konwickiego „Kronika wypadków miłosnych”

Udział biorą: Maria Konwicka – pisarka i aktorka, córka autora książki, Mindaugas Kvietkauskas – minister kultury RL i Darius Kuolys – badacz historii kultury i działacz społeczny.

Tadeusz Konwicki – jedna z najważniejszych postaci polskiej kultury powojennej, wybitny pisarz i reżyser filmowy, urodził się w Nowej Wilejce pod Wilnem. Autor m.in. powieści „Sennik współczesny”, „Kompleks polski”, „Mała apokalipsa” i filmów „Ostatni dzień lata”, „Salto”, „Dolina Issy” i „Lawa”.

Spotkanie poprowadzi Donatas Puslys – publicysta

Kronika wypadków miłosnych – powieść o pierwszym, młodzieńczym uczuciu. Umiejscowiona latem 1939 roku na Litwie, która „była wtedy wielkim zachodzącym słońcem”, historia pary maturzystów i ich pierwszego wielkiego uczucia jest czymś znacznie więcej niż tylko wzruszającym melodramatem. Nostalgiczna, choć niepozbawiona pikanterii i humoru, powieść stanowi powrót wielkiego pisarza do krainy jego młodości i jest zarazem społeczno-obyczajowym portretem końca pewnej epoki.

Spotkanie w języku litewskim i polskim z tłumaczeniem konsekutywnym.

Organizatorzy: Wydawnictwo Odilė i Instytut Polski w Wilnie

SPOTKANIA POZA CENTRUM WYSTAWOWYM LITEXPO

20 lutego o godz. 9.30, Przedszkole Uśmiech (ul. P. Višinskio g. 23)

Warsztaty

twórcze dla dzieci „Cztery miski” poprowadzi Iwona Chmielewska (spotkanie zamknięte.)

Wstęp na wszystkie spotkania wolny, obowiązują jedynie bilety na teren Wileńskich Targów Książki.