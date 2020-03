Zapraszamy do lektury kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 28 marca, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach i sklepach. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TRUDNE CZASY

Covid-19: obawy, refleksje, wyzwania

Rząd Litwy objął kwarantanną cały kraj. Nauczyciele stoją właśnie przed kolejnym wyzwaniem – nauczaniem zdalnym. Blok artykułów o koronawirusie.

WYWIAD NUMERU

Z Niemenczyna do Nowego Orleanu

Żeby się uczyć jazzu, trzeba pojechać do właściwej osoby, a nie do szkoły. Najlepiej wybrać osobę, która inspiruje – mówi saksofonista Rafał Jackiewicz.

DEBATY

Dokąd zmierza świat?

Gdy warunki pozwolą, Instytut Polski w Wilnie wspólnie z Uniwersytetem Witolda Wielkiego wznowi debatę o najważniejszych wyzwaniach świata.

WYCHOWANIE

Lęki, strachy, obawy…

Znalezienie się w nowym miejscu lub wśród nieznanych ludzi może także obudzić obawę pogłębioną przez brak wypracowanych sposobów radzenia sobie z nią.

KULTURA

Hermann Brunner złożył broń

Emil Karewicz, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów, odszedł w środę 18 marca nad ranem w wieku 97 lat. Wspominamy urodzonego w Wilnie artystę.

ŚWIAT

Wojna religijna na Bałkanach

Moskwa i jej sojusznik Belgrad łatwo nie zrezygnują z Czarnogóry. Tym należy tłumaczyć gwałtowny przebieg walki o kontrolę nad tamtejszym prawosławiem.

SPORT

Futbol w czasach zarazy

Przełożone mistrzostwa Europy, piłkarze odesłani do domów i brak pewności, co dalej z sezonem. Oto obecny stan światowej piłki nożnej.

SPOŁECZEŃSTWO

Kobiety cierpią za zamkniętym drzwiami

Nie dla każdego kwarantanna w domu jest bezpieczna. Na niebezpieczeństwo mogą być narażone kobiety pozostające w przemocowych relacjach.