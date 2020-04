Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy rejonu wileńskiego,

Obecnie żyjemy w stanie oczekiwania. Czekamy na Zmartwychwstanie Chrystusa, niosące nadzieję, że nasze życie będzie trwać. I też czekania na to, jaka będzie nasza najbliższa przyszłość.

Tegoroczna Wielkanoc będzie inna niż zwykle. Będzie przeżywana w dobie pandemii. Jednak bez względu na to, jak mroczna jest droga, którą się poruszamy, na jej końcu zawsze znajduje się światło. Wierzę, że z tego okresu wyjdziemy obronną ręką: otóż staniemy się lepsi i bardziej wrażliwi na potrzeby bliskiego. Wydobędziemy z siebie jeszcze większe pokłady miłości, cierpliwości, szacunku, ciepła i oddania.

Życzę, byśmy mimo wszystko Święto Zmartwychwstania Pańskiego potrafili przeżyć w autentycznej radości i nadziei. Życzę, aby w tym trudnym dla całej ludzkości okresie wszystkie modlitwy Państwa były wysłuchane. Niech dadzą siłę, by pokonać wszelkie trudności i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Ponadto z żalem, ale zachęcam Państwa do pozostania w domach. W tych wyjątkowych okolicznościach nakłaniam wszystkich, byśmy z bliskimi łączyli się w Święta duchowo. Spędźmy te Święta w odosobnieniu czy gronie osób, z którymi mieszkamy na stałe, byśmy za rok mogli je przeżyć z tymi, których teraz powinniśmy chronić.

Niech Zmartwychwstały błogosławi każdego z Was i ma Was w swej opiece.

Zdrowych Świąt! Alleluja!

Maria Rekść

Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego