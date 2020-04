Zmiany w deklaracji podatkowej

Państwowa Inspekcja Podatkowa (VMI) z powodu pandemii wprowadziła zmiany dotyczące procesu rozliczania podatków. W tym roku deklarację podatkową będzie można złożyć do 1 lipca, a nie do początku maja, jak było do tej pory. Proces został podzielony na dwa etapy.

15 kwietnia, kiedy oficjalnie rozpoczął się proces składania deklaracji podatkowych, odbyła się specjalna konferencja zorganizowana przez VMI. „Po pierwsze, deklarowanie odbędzie się w dwóch etapach. Od dzisiaj mogą składać deklaracje osoby prowadzące działalność indywidualną. Po tygodniu będą mogli dołączyć wszyscy pozostali” – poinformowała dyrektorka Departamentu Obowiązku Podatkowego, Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

Bez formularza

Taki tryb został wprowadzony z dwóch przyczyn. Po pierwsze, inspekcja chciała zmniejszyć obciążenie systemu elektronicznego. Po drugie, osoby z działalnością indywidualną muszą wcześniej mieć wszelkie niezbędne dokumenty, aby ubiegać się o państwową rekompensatę. W tym roku ludzie nie otrzymają tzw. szarego formularza (Numer formularza – GPM308), tylko będą musieli wypełnić specjalną, internetową ankietę. Mieszkańcy Litwy będą musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące uzyskanych dochodów i przychodów finansowych. Po wypełnieniu ankiety system wygeneruje wielkość podatku dochodowego. VMI tłumaczy, że wcześniej ludzie po prostu zapominali zadeklarować części dochodów. Przedstawiciele inspekcji podatkowej informują, że system służby będzie działał w ten sposób, że deklaracji elektronicznej nie trzeba będzie składać od razu. Jeśli podatnik będzie musiał zaczerpnąć dodatkowej informacji lub poszukać odpowiednich dokumentów, to będzie mógł dokończyć deklarację podatkową później.

„Każdy przypadek jest indywidualny. Czas wypełnienia deklaracji zależy od dochodów oraz poniesionych strat przez człowieka, a także od tego, czy podmioty trzecie, takie jak banki, firmy ubezpieczeniowe, placówki szkolne, przekazały całą informację o dochodach i wydatkach człowieka” – podkreśliła Aliukonytė-Šnirienė.

Odsetki po dwóch miesiącach

Inna nowość, spowodowana pandemią, polega na tym, że od podmiotów, które najbardziej ucierpiały z powodu kryzysu, przez dwa miesiące od zakończenia sytuacji ekstremalnej będą zwolnione z płacenia odsetek. Listę z kodami działalności gospodarczych będzie można znaleźć na stronie internetowej VMI. „Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą z listy, w ciągu dwóch miesięcy będą zwolnione z odsetek i inspekcja nie będzie wobec nich stosowała żadnych środków prewencyjnych” – dodała szefowa Departamentu Obowiązku Podatkowego.

Trzeba też pamiętać, że poprzez deklarację można przekazać 1,2 proc. podatku organizacji pozarządowej, 0,6 proc. – partii politycznej i 0,6 proc. związkowi zawodowemu. W ub. r. mieszkańcy Litwy przekazali na różne podmioty ok. 21 mln euro, w tym na partie polityczne przekazano milion euro, 380 tys. na związki zawodowe oraz 214 tys. na artystów.

Inspekcja podatkowa poza tym udziela konsultacji telefonicznych pod numerami: 1882 (dla osób z Litwy) lub +370 5 260 5060 (dla osób przybywających poza granicami kraju).

„Nie możemy teraz udzielać informacji bezpośrednio, dlatego będziemy konsultowali telefonicznie. Drogą telefoniczną wszyscy otrzymają informację dotyczącą składania deklaracji” – wytłumaczyła Aliukonytė-Šnirienė.

W 2019 r. deklarację złożyło ok. 1,4 mln osób. 104 tys. osób prowadzących działalność indywidualną w roku minionym zadeklarowało dochód na poziomie 86 mln euro. Natomiast osoby pracujące na certyfikacie o samozatrudnieniu, których łączna liczba wynosiła 93 tys., zadeklarowały sumę 8,2 mln euro.

Antoni Radczenko

Na podst. ELTA, LRT