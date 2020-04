Zapraszamy do lektury kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 18 kwietnia, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach i sklepach. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

WYWIAD NUMERU

Misja Miłosierdzia nie była łatwa

Rozmowa z Ewą K. Czaczkowską przy okazji 20-lecia kanonizacji s. Faustyny i 85. rocznicy wystawienia w Wilnie po raz pierwszy obrazu Jezusa Miłosiernego.

TRUDNE CZASY

Zakupy są robione rzadziej, za to są większe

Decyzja o wprowadzeniu ścisłej kwarantanny i zawieszeniu działalności niemałej liczby firm w celu powstrzymania koronawirusa zmieniła wiele w naszym życiu.

POLSKIE SPRAWY

Kryzys rodziny nie rozbije

Prezes Polskiej Galerii Artystycznej „Znad Wilii” Wanda Mieczkowska opowiada o świętach w czasie kwarantanny i o tym, jak teraz radzi sobie galeria.

WYCHOWANIE

Emocje trzeba przyjąć

O trudne emocje dorosłych i dzieci wywołane kwarantanną, o to, jak sobie radzić ze stresem i z lękiem przed koronawirusem, pytamy Lucynę Narkiewicz-Skórko.

KULTURA

Co się odwlecze, to nie uciecze

Wspaniała rzeczywistość muzyki i teatru jest wciąż dostępna – wystarczy dysponować oknem na świat, jakim jest komputer podłączony do internetu.

ŚWIAT

Niezatapialny Netanjahu?

W Izraelu wrze od ponad roku, jedno się jednak nie zmienia: Beniamin Netanjahu trzyma władzę w ręku. Za półtora roku wymieni się nią z Benim Gancem.

SPORT

I Ogórek może zostać bohaterem

Ciekawostki i skandale od zawsze towarzyszyły piłce. Dziś wspominamy herosów pozytywnych i tych, którzy stanęli po złej stronie mocy.

SPACERY WILEŃSKIE

O powietrzu morowym w Wilnie

W nowym cyklu artykułów dziś o historii pewnego obrazu, który przenosi nas w czasy wojny północnej i epidemii dżumy z lat 1708–1710.