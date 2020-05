Zapraszamy do lektury kolejnego wydania magazynowego!

Szanowni Czytelnicy! W sobotę, 2 maja, ukaże się najnowsze wydanie magazynowe „Kuriera Wileńskiego”, które będzie dostępne przez cały tydzień w kioskach i sklepach. Zapraszamy do jego bogatej zawartości! Poniżej spis poszczególnych publikacji.

TEMAT TYGODNIA

Polskie zespoły w czasie kwarantanny

Kwarantanna pokrzyżowała plany także polskim zespołom ludowym z Wileńszczyzny. W trosce o zdrowie odwołano wszystkie zaplanowane imprezy oraz próby.

WYWIAD NUMERU

Putin stał się zakładnikiem wizerunku

Przeniesienie obchodów Dnia Zwycięstwa z 9 maja na 3 września nadszarpnęło wizerunek Putina – mówi Witalij Mazurenko z portalu ObserwatorMiędzynarodowy.pl.

NASZ REGION

Tornado nadejdzie z Kaliningradu

Rosja przekształca obwód kaliningradzki w naszpikowany bronią bastion, który zagraża już nie tylko Polsce i Litwie, lecz także innym krajom europejskim.

EDUKACJA

Jaka szkoła po kwarantannie?

Podczas kwarantanny okazało się, że czas nauki może być wypełniony nie tylko realizowaniem programu, lecz także ciekawymi aktywnościami.

PODRÓŻE

Augustów i okolice na weekend

Warto pomyśleć o kierunkach turystycznych, które są w zasięgu podróży własnym samochodem. Polecamy dziś miejsca przy polsko-litewskiej granicy.

SŁOWO O PIĘKNIE

Makijażysta musi czuć tętno świata

Kobiety powinny sobie uświadomić, że kwarantanna to dobry czas na to, by przeznaczyć pięć minut tylko dla siebie – mówi makijażystka Anna Grygojć.

CZAS WOLNY

Zostań w domu, graj w planszówki

Wymuszona przez pandemię domowa izolacja sprzyja odświeżeniu rozrywki, jaką są gry planszowe. Znajdziemy je także w wersji online.

SPACERY WILEŃSKIE

Ciekawe losy kamienicy na Antokolu

Dziś o historii pewnego księdza, który przed ponad 400 laty wybudował pierwszy szpital parafialny w Wilnie. Kamieniczka przetrwała wojny i pożary.