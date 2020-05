Kwarantanna coraz łagodniejsza, ale śluby nadal w maseczkach

Łagodząc coraz bardziej warunki kwarantanny obowiązującej w związku z pandemią koronawirusa, rząd postanowił, że od 14 maja noszenie masek w niektórych miejscach publicznych jest nieobowiązkowe. W takich miejscach, gdzie ludzie wciąż się gromadzą w większe skupiska, jak na przykład rynki, wymóg noszenia masek pozostaje.

W parkach i otwartych miejscach publicznych przebywać i przemieszczać się można już w grupie do pięciu osób, ale nadal należy zachować odległość 2 metrów i kontaktować w grupie nie dłużej niż 15 minut.

Od 18 maja swoje drzwi mogą otworzyć kawiarnie, restauracje i inne publiczne lokale gastronomiczne – w ograniczonych godzinach pracy, od godz. 8.00 do 22.00. Zostaną złagodzone także wymogi dotyczące ograniczenia przepływu ludzi w czasie zajęć sportowych. Ustalono, że co najmniej 5 m kw. powierzchni powinno przypadać na osobę (zamiast wcześniejszych 10 m kw.) i odległości co najmniej 2 m między osobami (zamiast wcześniejszych 10 m). Od przyszłego poniedziałku zezwolono także na wznowienie działalności domów gier (kasyn) i salonów gier na automatach.

Proponuje się, aby uczniowie klas początkowych powrócili do szkoły od 25 maja, a starsi – od 1 czerwca.

Złagodzono również ograniczenia dotyczące pogrzebów w czasie powszechnej kwarantanny. Podczas kwarantanny nie obowiązuje już ograniczenie dotyczące organizowania pogrzebu z udziałem do 10 bliskich krewnych. Odtąd liczba uczestników obrzędów pogrzebowych nie jest ograniczona, ale należy przestrzegać ogólnych środków zapobiegawczych: odległość od innych co najmniej 2 m, częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem, jeśli nie ma możliwości umycia rąk – należy używać środków dezynfekujących, nie dotykać twarzy i oczu rękami, przestrzegać etykiety kaszlu i kichania.

Zniesiono również zakaz organizowania obiadów żałobnych w publicznych placówkach gastronomicznych lub domach. Zniesiono też wymóg wystawiania trumny z ciałem zmarłego w sali pogrzebowej do 4 godzin.

Co do ślubów – nadal będą one możliwe wyłącznie w maseczce ochronnej. W miarę możliwości zaleca się przełożyć na późniejszy czas wszystkie rodzinne uroczystości, takie jak chrzciny, wesela, jubileusze. Jeśli nie ma takiej możliwości, organizatorzy święta powinni ograniczyć liczbę uczestników, by obecni byli tylko najbliżsi goście. Udział w rodzinnych uroczystościach nie jest zalecany dla osób powyżej 60. roku życia. Należy przestrzegać etykiety kichania i kaszlu – nie w kierunku innych osób oraz najlepiej zasłaniać usta i nos jednorazową chusteczką (którą następnie należy wyrzucić do kosza) lub przedramieniem.



Od 30 maja dozwolone będą imprezy w pomieszczeniach zamkniętych z udziałem do 30 osób, należy zapewnić co najmniej 5 mkw powierzchni na osobę zamiast dawnych 10 mkw.

Ministerstwo ochrony zdrowia podało w środę przed południem informacje o 14 nowych, potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Na COVID-19 choruje obecnie 537 osób, a od początku epidemii ogólna liczba przypadków zakażenia koronawirusem wzrosła do 1 505.

Z powodu COVID-19 zmarło 54 mieszkańców, wyzdrowiało 908. Sześć osób, które miały koronawirusa, zmarły na skutek innych chorób. W izolacji przebywa 273 mieszkańców.

Według danych Narodowego Laboratorium Zdrowia Publicznego, minionej doby na obecność koronawirusa przebadano 7 878 próbek. Do tej pory ogółem przebadano 200 264 próbek.

Fot. Marian Paluszkiewicz