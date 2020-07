Zapraszamy do rejestracji na zawody sportowe gmin rejonu wileńskiego

25 lipca o godz. 9.00 na stadionie miasta Niemenczyn (ul. A. Mickevičiaus 20) i Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie (ul. Ežero 14) odbędą się tradycyjne zawody sportowe rejonu wileńskiego, w których co roku gromadzą się mieszkańcy rejonu do wspólnej aktywności i spędzenia czasu wolnego na sportowo.



Rejon wileński co roku organizuje gry sportowe gmin rejonu wileńskiego w celu zapewnienia, by mieszkańcy w sposób zorganizowany i systematyczny uprawiali sport oraz w celu promowania aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i sportów amatorskich.

Podczas gier sportowych będą zorganizowane następujące zawody: piłka nożna 5×5, koszykówka 3×3, siatkówka parkowa 3×3, szachy, warcaby, rzutki, tenis stołowy i triathlon starostów.

Zarejestrować się można telefonicznie (8 5) 240 0178 lub na e-mail: karol.pacyna@vrsa.lt.

Uwaga! Rejestracja na poszczególne dyscypliny sportowe odbywa się do 23 lipca br.

Coroczne igrzyska sportowe są organizowane przez Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego wraz ze stowarzyszeniem na Litwie „Sport dla wszystkich”.

Zapraszamy do udziału w igrzyskach sportowych i aktywnego spędzenia czasu! Regulamin Igrzysk i formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie internetowej Samorządu www.vrsa.lt.

Fot. vrsa.lt