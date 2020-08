Gratulacje Nausėdy z okazji 500. rocznicy urodzin Zygmunta Augusta

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda złożył gratulacje prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie oraz Polakom z okazji 500. rocznicy urodzin ostatniego Jagiellona, króla polskiego i wielkiego księcia litewskiego Zygmunta II Augusta.

Congratulations, Andrzej Duda @prezydentpl, on the 500th anniversary of the Birth of Sigismund II Augustus, King of Poland & Grand Duke of Lithuania. His outstanding personality keeps inspiring generations of Lithuanians & Poles to fight for freedom, liberty and European values. pic.twitter.com/xvpS14BbFd

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) August 1, 2020