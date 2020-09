Jest decyzja w sprawie szczepionki

Rząd Litwy na posiedzeniu w środę przyjął decyzję w sprawie zakupu szczepionki przeciw COVID-19. Kilka godzin wcześniej plan został omówiony na rządowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego.

Rząd zdecydował, że zakup szczepionki odbędzie się poprzez wspólny mechanizm stworzony przez Komisję Europejską, która podpisała wstępne umowy z siedmioma potencjalnymi producentami szczepionki. Rząd Litwy zdecydował, że najbardziej bezpieczny wariant zostanie wyłoniony po przeanalizowaniu wszystkich propozycji. „Chciałbym podkreślić, że jeszcze 29 lipca, podczas posiedzenia rządu, zgodnie z rekomendacjami medyków, postanowiono podpisać wstępną umowę z Komisją Europejską o zakupie szczepionki. (…) Planujemy nabyć taką ilość szczepionek, aby można było zaszczepić 70 proc. mieszkańców” – mówił na posiedzeniu minister zdrowia Aurelijus Veryga.

100 mln euro na zakup

Kwestia szczepionki przeciwko koronawirusowi była poruszona we wtorek (22 września) na radzie koalicji rządzącej. Po posiedzeniu premier Saulius Skvernelis oświadczył, że zakup szczepionek może kosztować Litwę ok. 100 mln euro. „To są wstępne liczby. To jest maksymalna możliwa liczba. Może być kilkakrotnie mniejsza. Wszystko będzie zależało od spółek, które zajmują się teraz produkcją szczepionki” – wytłumaczył szef litewskiego rządu.

Poza tym rząd proponował, aby decyzja w sprawie szczepionki była podjęta na szczeblu Państwowej Rady Bezpieczeństwa, argumentując to tym, że walka z pandemią ma bezpośredni wpływ na sytuację w kraju. Propozycja została odrzucona przez urząd prezydencki. „Państwowa Rada Bezpieczeństwa nie jest organizacją zajmującą się przetargami publicznymi. Bardzo dobrze rozumiemy, że jest pewne niedookreślenie, że perspektywa stworzenia szczepionki nie jest do końca jasna, dlatego moje stanowisko – i sądzę, że takie ma być stanowisko rządu – jest bardzo proste. Nie możemy oszczędzać na zdrowiu mieszkańców. Jeśli zapłacimy za dużo albo wydamy więcej niż planowaliśmy, to warto tak zrobić. To nie będą pieniądze wyrzucone w błoto. Taką decyzję może podjąć ministerstwo zdrowia oraz rząd” – tłumaczył w niedzielę prezydent Gitanas Nausėda.

Koalicja rządząca zarzuciła urzędowi prezydenckiemu, że nie chce przyjąć odpowiedzialności. Ponadto posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Państwa miało dotyczyć nie mechanizmu zakupu, tylko przyjęcia odpowiedniej strategii państwowej. „Generalnie ta decyzja należy do kwestii odpowiedzialności politycznej. Bardzo szkoda, że ta sprawa nie jest rozwiązywana na najwyższym szczeblu, dlatego będziemy rozwiązywać ją w koalicji. Tak naprawdę, uczestnictwo prezydenta w tej kwestii jest logiczne” – tak Karbauskis komentował działania prezydenta.

Globalny dostęp

31 sierpnia Komisja Europejska poinformowała, że przystępuje do programu na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19. Jest to program, który prowadzą wspólnie Globalny Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień (GAVI), Koalicja na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

„Zadeklarowano dotychczas gwarancje w łącznej wysokości 16 mld euro. Najbardziej utalentowani badacze i organizacje łączą wysiłki, aby przygotować szczepionki, testy i metody leczenia, które staną się wspólnym dobrem powszechnym. Komisja ogłosiła dziś wkład w wysokości 400 mln euro na rzecz programu COVAX, który umożliwia współpracę przy przyszłym zakupie szczepionek” – poinformowała przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen.