Papież Franciszek: „trzeba płacić podatki, to obywatelski obowiązek”

Trzeba płacić podatki, to „obywatelski obowiązek, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych przepisów państwa” — powiedział papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w niedzielę. Modlił się o to, aby obywatele unikali obłudy i byli uczciwi.

Zwracając się do wiernych przed południową modlitwą Anioł Pański papież przywołał scenę z Ewangelii, gdy zapytano Jezusa, „czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”. Odpowiedział: „Oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Franciszek wyjaśnił: „W tym stwierdzeniu Jezusa znajduje się nie tylko kryterium rozróżnienia między sferą polityczną a religijną, ale wyłaniają się również jasne wytyczne dla misji wierzących wszystkich czasów, także dla nas dzisiaj. Płacenie podatków jest obowiązkiem obywateli, podobnie jak przestrzeganie sprawiedliwych praw państwa”.

Franciszek modlił się o to, by Matka Boża pomagała wszystkim unikać obłudy i być „uczciwymi i konstruktywnymi obywatelami”. Przypomniał, że w niedzielę Kościół obchodzi Światowy Dzień Misyjny. Wezwał do modlitwy za prześladowanych i porwanych misjonarzy oraz katechetów.

Papież wyraził radość z uwolnienia niedawno w Mali włoskiego księdza Pier Luigi Maccalliego, który został porwany dwa lata temu w Nigrze. Razem z nim, dodał, uwolniono też innych zakładników.

Zachęcił następnie do modlitwy za 18 rybaków z sycylijskiego portu Mazara del Vallo, przetrzymywanych od 47 dni w Libii oraz za ich rodziny.

„Módlmy się za rybaków i za Libię” — wezwał Franciszek.

PAP