Dbajmy nie tylko o swoje zdrowie fizyczne, ale też emocjonalne

Reakcje ludzi na pandemię są złożone į bardzo różne, a najbardziej na to wpływają osobiste problemy, z którymi przychodzi się mierzyć. Ale przecież wszyscy borykamy się z wyzwaniami — trzeba było splanować od nowa swój dzień pracy, odwołać podróże, ważne święta i zmieniać swoje plany, przechodzić do nauczania lub uczenia się zdalnego, nauczyć się przestrzegania nowych zasad i mnóstwa innych rzeczy, dlatego nic dziwnego, że zapomnieliśmy dbać o swoje zdrowie emocjonalne.



Jak mówi doktor nauk społecznych, psycholog Ksenija Čunichina, w tym szczególnym okresie najważniejsze jest uczyć się rozwijać swoją odporność psychologiczną, ale zarazem pozostać świadomym obywatelem — zrozumieć możliwe konsekwencje swojego zachowania nie tylko dla siebie, ale i dla całego otoczenia.

Jedni przeżywają stres, inni — poprawę



Według naukowców Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wileńskiego, kiedy zaczęła się kwarantanna, stan psychologiczny ludzi zmieniał się różnie — dla jednych wiązało się to z ogromnym stresem, a dla innych samopoczucie nawet się poprawiło. Pogorszenie stanu emocjonalnego częściej występowało u uczniów i studentów, a także ludzi, którzy gorzej oceniali swoje dochody ekonomiczne.

„Wszyscy lubimy stabilność i mało kto pozytywnie ocenia podobne zmiany, gdyż wiązały się one z dużą niepewnością. Mówiąc o reakcjach ludzi, musimy rozumieć, że każdy w swoim otoczeniu ma różne zasoby, dlatego to, co u jednych wywołało strach, innych mogło rozgniewać, a trzecich w ogóle nie dotknęło” — mówi psycholog Ksenija Čunichina.

Korzyści z „diety informacyjnej”



Ostatnio najbardziej wyróżniają się dwie grupy ludzi — jedni nadmiernie śledzą wszystkie doniesienia o koronawirusie, co negatywnie wpływa na ich stan psychiczny, podczas gdy inni wręcz odwrotnie — wyznają nieuzasadnione naukowo teorie i całkowicie nie doceniają zagrożenia wirusa.

Ludzie, którzy przeżywają wielki niepokój w wyniku śledzenia wszystkich wiadomości na temat rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinni przestrzegać „diety informacyjnej”. „Takie pragnienie, żeby wszystko wiedzieć, można zrozumieć — kryje się za nim przekonanie, że jeśli będę wszystko wiedzieć, to będę w stanie kontrolować sytuację, na przykład, nie zachorować, ochronić się, ochronić swoją rodzinę” — wyjaśnia psycholog.

Co prawda, uwaga, poświęcana temu tematowi, może łatwo przytłoczyć człowieka, który wybiórczo staje się uważny na negatywne informacje, nie jest już w stanie realnie ocenić zagrożenie. To może skłaniać do nadmiernego niepokoju i obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań, dlatego warto nauczyć się dobierania informacji i czytać tylko wiarygodne oficjalne źródła.

„Żyjemy w takim czasie, kiedy wybrać prawdziwą informację o czymkolwiek, także o koronawirusie, jest trudno, dlatego szczególne ważne jest sprawdzanie wiarygodności jakiejkolwiek teorii, źródeł, które ją podają. Uwierzyć teoriom spiskowym jest o wiele łatwiej niż dobrać wiarygodne informacje w takim ich natłoku. Wówczas przypadki zaczyna się oceniać jako fakty potwierdzające takie teorie, chociaż w rzeczywistości tak nie jest” — mówi psycholog, zaś tym, którzy nie doceniają zagrożenia koronawirusa, radzi, by odpowiedzialnie przestrzegali zaleceń Ministerstwa Ochrony Zdrowia: pamiętali o częstym myciu rąk, przestrzegali bezpiecznej odległości, nosili maseczki.

Serdeczny kontakt z bliskimi

Najważniejszą rzeczą w tym okresie jest zachowanie świadomości i uważne obserwowanie zmian emocjonalnych własnych i swoich bliskich. „Teraz wszystkim jest niełatwo, każdy ma prawo do różnych uczuć, dlatego warto utrzymywać serdeczny kontakt z bliskimi, a zwłaszcza ostrożnie oceniać wyzwania, z którymi się borykają” — dodaje psycholog.

Według specjalistki, trzeba pamiętać o tym, że nie możemy teraz planować daleko naprzód, dlatego można skupić się na pozytywnych zmianach, odpowiedzieć sobie na pytania: czego udało mi się w tym okresie nauczyć, co pomogło w przezwyciężeniu wyzwań i jak to doświadczenie mnie wzbogaciło?

Świadoma odporność psychiczna



Wskazane jest, by rozwijać swoją odporność psychiczną, wspomóc to mogą różne sposoby, takie jak praktyki wdzięczności, wyciszanie się czy doradztwo specjalistów.

Ponadto ważne jest, by zadbać o swoje cialo — ćwiczenia fizyczne, bieganie i nawet spacery powodują, że nasze ciało wytwarza hormony szczęścia, a to dodaje nam siły i w innych sferach.

„W tym czasie to naprawdę ważne, żebyśmy się nauczyli myśleć nie tylko o sobie, ale i o innych, zrozumieli skutki swojego zachowania nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Wówczas wszystkich ograniczeń i zasad higieny będziemy przestrzegali nie z powodu grożących kar, ale dla siebie, bliskich osób i otoczenia” — twierdzi psycholog Ksenija Čunichina.

Także przypomina się, że w kraju działa bezpłatna linia pomocy emocjonalnej pod numerem 1809, dlatego zachęca się obywateli, by nie zwlekali, tylko dzwonili po pomoc.

