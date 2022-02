Studenci, golić brody!

Naszych od razu uspokajam: na razie żadna z uczelni litewskich nie planuje ,,antytalibowskich’’ restrykcji. Natomiast w Niemczech studenci z Greifswaldu muszą zgolić brody ze względu na… pandemię.

Według tamtejszych władz uczelni maseczki FFP2 (wyjątkowo wysoka ochrona przed infekcją) nie przylegają wystarczająco ściśle do brodatych twarzy studentów, stąd ,,proszeni są o natychmiastowe dostosowanie golenia do warunków higienicznych”.

Tymczasem wąsy mogą zostać….

Ale z tym jeszcze większa chryja się zrobiła! Do ,,befehlu’’ władz uniwersyteckich dołączone zostały rysuneczki najbardziej ,,przyjaznych dla otoczenia’’ męskich zarostów na twarzy. Podstawowa zasada bezdyskusyjnego rozporządzenia brzmi: im mniejszy zarost, tym lepszy. I co wy na to, że najlepszy typ wąsów to ,,szczoteczka do zębów’’, czyli ściśle przycięte wąsy, jak te, które nosił… Adolf Hitler.

Uczelnia w swoim piśmie broni się, że nie jest to nowe rozporządzenie, a jedynie przypomnienie. Grafika przekazana wraz z instrukcją pochodzi z 2017 roku i została pierwotnie opublikowana przez amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC). Ilustracja studenta z wąsikiem Hitlera już wywołała ogromne oburzenie, ale i śmiech w internecie.