Odnowiona „Syrokomlówka” już rekrutuje. Wnioski do 31 marca

Od 1 do 31 marca trwa rekrutacja do Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie na rok szkolny 2022/2023. Serdecznie zapraszamy nowych uczniów do klas 1, 5, 9, 11, a także do wszystkich innych klas naszego gimnazjum.

| Fot. Samorząd Miasta Wilna

Wnioski należy składać w systemie https://svietimas.vilnius.lt

Więcej informacji

Więcej informacji — na stronie gimnazjum www.syrokomla.lt

W razie niejasności szkoła prosi o zdalny kontakt mailowo rastine@sirokomles.vilnius.lm.lt oraz telefonicznie: 852751047 lub 868276681.”

Szkoła chwali się migawkami z życia klas początkowych w odnowionej szkole:

„Składając wniosek, rodzice mogą wskazać 3 szkoły. Jako pierwsza powinna być wymieniona ta najbardziej upragniona (mamy nadzieję, nasza). We wniosku obowiązkowo należy wskazać szkołę przydzieloną przez samorząd według miejsca zamieszkania, w przeciwnym razie system elektroniczny nie pozwoli na rejestrację. Sprawdzić szkoły według miejsca zamieszkania można na samorządowej mapie” — czytamy w komunikacie szkoły.

„Gimnazjum realizuje programy szkoły początkowej, podstawowej i średniej wraz z elementami Koncepcji Kształcenia Humanistycznej Kultury poprzez Sztukę i przyjmuje dzieci i młodzież z całego terytorium Wilna i okolic. W gimnazjum każdy uczeń może się uczyć i rozwijać według swych potrzeb i umiejętności. Nasi uczniowie osiągają zwycięstwa w różnorodnych olimpiadach i konkursach, a absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach Litwy i za granicą” — informuje placówka.

Na podst.: Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie