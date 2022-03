Zełenski w wywiadzie: „Nie mogę się bać. Najgorsze już się wydarzyło”

„Europa musi bronić podstawowych wartości. To co dzieje się teraz na Ukrainie, może spotkać również inne narody. Giniemy również za was” — powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika „Bild” w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że nie ma zamiaru opuszczać Kijowa. Odniósł się również do Rosjan strzelających do konwojów humanitarnych oraz poproszony został o ocenę działań rządu Niemiec.

Rosja zabija cywili — również kobiet, starszych, a nawet dzieci

| Fot. Fotoreserg, wol.lic.

„Prezydent Zełenski stał się bohaterem krwawej wojny, wywołanej przez prezydenta Rosji Władimira Putina” – pisze wicenaczelny „Bilda” Paul Ronzheimer, który przeprowadził wywiad z Zełenskim w Kijowie.

„Już od dwóch tygodni bronimy naszego kraju. Dzieje się historia. Naszym celem jest wzmocnienie naszego kraju, bez względu na to, jak okaże się to trudne. Robię to dla moich dzieci i wnuków. Nie chcę być słabeuszem” – mówi Zełenski.

Zełenski zostaje w Kijowie

Podkreśla, że pozostaje w Kijowie i nie myśli o wyjeździe.

„Pozostajemy tutaj. Nie martwię się, gdzie ukrywa się wróg i jak blisko się do nas zbliżył. Martwię się o nasz kraj, o zaopatrzenie w wodę, o zaopatrzenie w żywność” – zaznacza prezydent.

Dodaje, że gdy wybucha wojna w kraju, wiele rzeczy schodzi na dalszy plan — nie myśli się o reformach, zakupach, podwyżkach cen gazu lub ropy.

„To nie są prawdziwe wartości w życiu. Prawdziwą wartością życia jest to, że żyjesz, a nie zostajesz zamordowany. I to właśnie musi zrobić Europa: bronić podstawowych, prawdziwych wartości” – twierdzi ukraiński prezydent.

„To, co się teraz z nami dzieje, może przydarzyć się również innym” — zaznacza.

My giniemy także za was i dla mnie jest bardzo ważne, by to przekazać — podkreśla Zełenski.

Rosjanie strzelają do konwojów humanitarnych, lecz one nie zatrzymują się

„Mariupol, Donieck, Zaporoże, Melitopol, Wołnowacha, Charków — tam jest straszna sytuacja, ludzie są bez wody i jedzenia. To, co dzieje się teraz w Mariupolu, to katastrofa humanitarna. Do kolumn z pomocą humanitarną strzelają rosyjscy żołnierze. Nasi odważni kierowcy kontynuują jazdę, pomimo ostrzału. (…) Panuje prawdziwy terror” — opisuje sytuację na Ukrainie prezydent.

O życiu w Kijowie opowiada, że musi zachować spokój. Zaznacza, że wszystko najgorsze, co mogło się wydarzyć, już się wydarzyło.

„Nie mogę się bać, zachowuję spokój. Co najgorszego może się wydarzyć z moim krajem? Najgorsze, co mogło się stać, już się stało. Mamy wojnę, Rosja przeciwko Ukrainie. Tak wielu ludzi już zginęło, kraj został zniszczony. (…) Ale wierzymy w przyszłość. Nie poddamy się, nie oddamy naszej ziemi” — tłumaczy.

| Fot. EPA-ELTA

Ocena rządu Niemiec

Wicenaczelny „Bilda” poprosił swojego rozmówcę o ocenę postępowania niemieckiego rządu, który nie popiera embarga na import ropy i gazu z Rosji.

„Nie mogę oceniać działań Niemiec, każdy rząd myśli przede wszystkim o własnym kraju i to jest oczywiste. Wiele osób w Niemczech popiera Ukrainę” – oświadczył Zełenski.

„Zauważamy kilka działań, którymi wspierają nas Niemcy, na przykład zatrzymanie Nord Stream 2, sankcje. (…) Nie chcę teraz osądzać pana (kanclerza Niemiec Olafa) Scholza i jego rządu. Zrobię to później, gdy zobaczymy efekty wojny, policzymy jej ofiary” — dopowiada.

„Teraz każda minuta jest dla nas cenna, bo w każdej minucie ktoś może zginąć. Właśnie dostałem wiadomość, że szpital dziecięcy w Mariupolu został zaatakowany. (…) Jak to możliwe? Co się dzieje w głowach osób, które to robią? Jeśli rakieta trafi w szpital dziecięcy w Niemczech, co wtedy? (…) Nasze cierpienie dzieje się teraz, i to teraz potrzebujemy rozwiązań” – podkreśla Zełenski.

PAP