Šimonytė 11 marca po polsku: „Spotykamy się w obliczu wojny w Europie”

Premier Litwy Ingrida Šimonytė w dniu 11 marca — w rocznicę podpisania Aktu Przywrócenia Państwa Litewskiego w 1990 roku — zwróciła się do mieszkańców również po polsku. Zwróciła uwagę na to, że rocznica ta jest szczególnie symboliczna w obliczu wojny na Ukrainie, wojny w Europie. Zaznaczyła, iż jak Litwa była przykładem odwagi, tak dzisiaj Ukraina pokazuje całemu światu, jak należy bronić wolności.

Drodzy mieszkańcy Litwy,

Spotykamy się w tym roku 11 (jedenastego) marca w obliczu wojny w Europie. Każdy dzień jest bolesny, pełen niepewności i okrucieństwa Kremla. Ale też determinacji Ukraińców, niegasnącej nadziei i fali ogromnego poczucia wspólnoty, ogarniającego cały świat, który ceni wolność. Mówienie o tym, co znaczy świętować i wzmacniać posiadaną wolność, jest dziś ważniejsze niż kiedykolwiek indziej.

Paradoksalnie to właśnie w obecnej sytuacji najwyraźniej odczuliśmy, że jesteśmy społeczeństwem wolnych ludzi. Że nie tylko mówimy o jedności, kiedy jest potrzebna, o wolności, której bronimy i pielęgnujemy na co dzień, ale też aktywnie w nią wierzymy i możemy to udowodnić czynami.

Bogaty jest nie ten, kto ma dużo, ale ten, kto się dzieli. Przekonaliśmy się, że naprawdę potrafimy być solidarni, jak też uwolniliśmy ogromny potencjał empatii, co niestety wymagało szczególnego wstrząsu.

Wierzę, że wolny jest ten, kto ma odwagę walczyć o wolność. Ponad trzy dekady temu nasza determinacja, by przywrócić niepodległe państwo, była inspiracją dla innych do walki o wolność. Dziś także naród ukraiński daje przykład całemu światu, co znaczy prawdziwe pragnienie wolności. Ukraina walczy o nas wszystkich.

Dziś chcę zaprosić do świętowania zwycięstwa życia i tworzenia nad nienawiścią i zniszczeniem. Świętujmy wolność, pomagając narodowi Ukrainy. Wolny świat po wojnie musi być sprawiedliwszy, wrażliwszy, solidarniejszy. Nie oznacza to, że nie będziemy musieli stawiać czoła trudnym wyzwaniom, ale słowa, że możemy czerpać z przeszłości, zabrzmią jeszcze mocniej.

Wzmacniajmy, pielęgnujmy i brońmy naszej wolności. Niech żyje wolna Litwa. Niech żyje wolna Ukraina!