Po raz dziewiąty — turniej darta pamięci Jonasa Grigasa

24 marca minęło jedenaście lat od śmierci znanego lekkoatlety, biegacza Jonasa Grigasa. Starsi wiekiem kibice pamiętają go jako wielokrotnego mistrza Litwy na dystansie 3 000 m z przeszkodami z lat siedemdziesiątych.

Najlepsze darterki w kat. „3×8” (dzieci)

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Był też medalistą ZSRR na tym swoim koronnym dystansie. Po zakończeniu kariery sportowej pełnił różne funkcje w zarządzie stowarzyszenia Żalgiris, a od roku 1992 był dyrektorem legendarnego stołecznego stadionu o tejże nazwie. Faktycznie był duszą Żalgirisu i do ostatnich dni życia starał się go zachować. Dzisiaj widzimy, że niestety była to przysłowiowa walka z wiatrakami…

Romualdas Grigas otwiera turniej

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Nie wszyscy jednak wiedzą, że „prywatnym” zamiłowaniem sportowym Grigasa był dart. Lubił spędzać czas przy tarczy, a także starał się propagować tę — wtedy jeszcze całkiem niszową na Litwie — dziedzinę sportu. I właśnie kilka dni przed śmiercią, 19 marca 2011 r., zorganizował na stadionie turniej darta „Juozinės”, w którym wzięli udział młodociani miłośnicy lotek ze Szkoły Średniej w Zujunach. Odtąd rokrocznie odbywają się turnieje darta pamięci J. Grigasa. W tym roku sztafetę organizacyjną od stołecznego klubu Verdenė przejęło Gimnazjum w Zujunach, wespół z KS Smigis. Wcale nieprzypadkowo — tutaj dart, obok tenisa stołowego i strzelectwa, jest bardzo popularny i uprawiany przez miejscową młodzież pod okiem miłośnika i trenera lotek, Wojciecha Klimaszewskiego.

Trwające rozgrywki

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Tegoroczna 9. edycja turnieju zgromadziła przeszło 50 miłośników lotek. Podobnie jak każdego roku na zawody przybył brat J. Grigasa — Romualdas z całą rodziną w komplecie, a także prezydent KS Smigis i dyrektor firmy Labukas w jednej osobie — Jonas Mikailionis. No a honory gospodarza pełnił oczywiście dyrektor gimnazjum, Marek Pszczołowski. Miłym i wzruszającym akcentem ceremonii otwarcia turnieju było odczytanie listu córki J. Grigasa, Gintarė, na co dzień mieszkającej w USA, w którym dziękowała zebranym za czczenie pamięci jej ojca. Gintarė także przysłała piękną wiązankę oraz kwiaty dla zwycięzców.

Podium w kat. „301” (panie)

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Każdy uczestnik mógł wybrać sobie odpowiednią konkurencję, a należy przyznać, że po lotki sięgnęli praktycznie wszyscy, od 6-letniej Gerdy, wnuczki Romualdasa Grigasa, poprzez samego dziadka, do dyrektora gimnazjum. Mniej zaawansowani oraz dzieci wybierali „3×8” polegającą na uzbieraniu największej liczby punktów. No a bardziej wtajemniczeni mogli sprawdzić pewność ręki i celne oko w grze „301” z tzw. double out, czyli zakończeniem gry trafieniem w podwójny sektor lub bulls eye — środek tarczy. W tej kategorii niezwykle miło było zauważyć przy tarczach tzw. weteranów, byłych darterów Gimnazjum w Zujunach.

Najlepsi Weterani

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

No a po zmaganiach i emocjach przy tarczach sędzia główny turnieju, Wojciech Klimaszewski, ogłosił nazwiska zdobywców pucharów, ufundowanych przez KS Smigis i Labukas.

Kategoria DZIECI „3×8”

I — Ariana Arefiewa

II — Adriana Malinowska

III — Dovilė Boczarowa

III — Kamila Polonis

Kategoria AMATORZY „3×8” PANIE

I — Justyna Malinowska

II — Skirmantė Grigaitė-Juknevičienė

III — Nijolė Daunoravičienė

III — Stasė Morkūnaitė

Kategoria AMATORZY „3×8” PANOWIE

I — Marek Pszczołowski

II — Siergiej Kononowicz

III — Romualdas Grigas

III — Vytas Gudiškis

Kategoria „301” PANIE

I — Oliwia Atraszkiewicz

II — Milena Dziatłowska

III — Kamila Raišytė

III — Agnieszka Juchno

Kategoria „301” PANOWIE

I — Paweł Barowski

II — Mirosław Michalkiewicz

III — Marcin Šiško

Kategoria „301” WETERANI PANIE

I — Lucyna Bosė

II — Ewelina Maksimowicz

III — Dorota Marcinowska

Kategoria „301” WETERANI PANOWIE

I — Jacek Romańczyk

II — Zbigniew Bujnowski

III — Daniel Jurkoit

III — Mariusz Jundo

Kazimierz Wojciechowski