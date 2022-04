Niżej znajdziemy potrzebne kontakty oraz informacje dla potrzebujących pomocy, jak i dla tych, którzy taką pomoc chcą świadczyć. Pomoc uchodźcom można świadczyć poprzez wolontariat, zbiórki rzeczowe, przelewy finansowe, ale sposobów pomocy jest znacznie więcej.

| Fot. ELTA

Zakwaterowanie dla uchodźców z Ukrainy na Litwie

Samorząd Miasta Wilna zachęca, aby osoby posiadające mieszkania, domki letniskowe bądź inne pomieszczenia napisali na adres e-mail pagalbaukrainai@vilnius.lt. Potrzebna informacja to ilu może zostać zakwaterowanych oraz jakie są warunki.

Swoje pomieszczenie można również zgłosić na stronie „Stiprūs Kartu” tutaj.

Wolontariat w Wilnie

Aby zgłosić się na wolontariat w Wilnie należy skontaktować na e-mail pagalbaukrainai@vilnius.lt.

Wolontariuszy w Wilnie zbierają i koordynują następujące organizacje:

Lietuvos Raudonasis Kryžius (pol. Litewski Czerwony Krzyż)

„Gelbėkit vaikus” (pol. „Ratujcie dzieci”)

„Maisto bankas” (pol. „Bank Żywności”)

Lietuvos Caritas (pol. Litewski Caritas)

Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba (pol. Rada Pomocy Zakonu Maltańskiego)

„Sava platforma” (pol. „Swojska platforma”)

Środki ostrożności w przypadku pomocy finansowej

Nawet w takich sytuacjach mogą pojawić się osoby poszukujące zysku. Nie można ufać nieoficjalnym stronom i nieznanym organizacjom, które zbierają wsparcie, nie przelewajcie pieniędzy, sprawdzajcie konta bankowe i inne informacje z oficjalnych źródeł.

Wsparcie obrony Ukrainy

Aby wesprzeć wysiłki obronne Ukrainy, możesz przelać pieniądze „Blue / Yellow for Ukraine”

Konto bankowe: LT17 7300 0101 4089 4869

Bank: Swedbank

Odbiorca: VšĮ Mėlyna ir geltona

Cel płatności: PARAMA

Możesz również zostać stałym sponsorem „Blue / Yellow for Ukraine” (3 lub 5 Eur /miesięcznie) lub dzwoniąc pod skrócony numer 1482.

Fundusze na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Pomoc humanitarną dla Ukrainy zbiera litewska kampania charytatywna „Mūsų rankos ir širdys Ukrainai” (pol. „Nasze ręce i serca dla Ukrainy”).

Możesz przekazać darowiznę: https://www.aukok.lt/projektai/Musu-sirdys-ir-rankos-Ukrainai

Można również wesprzeć ten projekt wysyłając SMS na numer 1405 o treści 1539. Cena SMS-a 2 euro (darowizna — 1,5 euro).

Akcja „Wileńszczyzna — Ukrainie”

Środki finansowe można przekazywać na konto:

LT897044090102949299

Fundacja Dobroczynności i Pomocy „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”,

AB „SEB” bank — SWIFT: CBVILT2X

Z dopiskiem „Wileńszczyzna — Ukrainie”.

Akcja pomocy Związku Polaków na Litwie

Wpłaty można dokonywać w trzech walutach:

euro (EUR), złotych (PLN) lub dolarach (USD)

numer konta:

LT094010051001811612

SWIFT:

AGBLLT2X

Nazwa organizacji:

Lietuvos lenkų sąjunga, Vilniaus raj. skyrius

Z dopiskiem w tytule przelewu:

Pomoc Polakom we Lwowie.

Pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy

Można pomóc w przewożeniu ukraińskich uchodźców. Trzeba zarejestrować się „Stiprūs Kartu” — https://stipruskartu.lt

Inicjatywa dobrostanu zwierząt poszukuje osób, które mogłyby zapewnić tymczasową opiekę ukraińskim zwierzętom. Formularz rejestracyjny: https://bit.ly/PrieglobstisGyvunams

Więcej informacji o akcjach krwiodawstwa i zapotrzebowaniu na krew dla Ukrainy: www.kraujodonoryste.lt

Jak zaopiekować się dziećmi bez opiekunów?

Aby zostać prawnym opiekunem dziecka uciekającego przed wojną trzeba:

skontaktować się z najbliższym terenowym oddziałem Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji;

złożyć wniosek podając swoje imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, pożądaną liczbę i płeć dzieci, którymi chcesz się opiekować oraz osobiste potwierdzenie, że nie masz poważnej lub śmiertelnej choroby;

złożyć zgodę zamieszkałych razem osób w wieku powyżej 16 lat. Terenowy oddział Służby po otrzymaniu i sprawdzeniu dokumentów, czy nie ma przeszkód wynikających z aktów prawnych, przekaże informację do ośrodka opiekuńczego.

Specjaliści odwiedzą wasz dom o ustalonej godzinie, skonsultują się i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.

Jako opiekuni, aby zapewnić interesy dziecka, będziecie mieli dostęp do szkoleń, profesjonalnego wsparcia i pomocy.

Lietuvos gyventojai kviečiami registruotis, kad prireikus galėtų tapti pabėgusių iš Ukrainos, be tėvų globos likusių, vaikų globėjais

Praca dla uchodźców. Co trzeba wiedzieć?

Mieszkańcy Ukrainy, którzy opuścili strefę działań wojennych, są we wszystkich przypadkach zwolnieni z obowiązku uzyskania pozwolenia na pracę na Litwie i/lub decyzji o dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy, dlatego pracodawcy nie będą musieli zwracać się do Urzędu Zatrudnienia. Nie oznacza to jednak, że żadne formalności nie są konieczne.

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z uchodźcami, muszą złożyć raport we wskazanej formie LDU za pośrednictwem SoDry systemu informacyjnego EDAS. Wskazane zawiadomienie o zatrudnieniu uchodźcy należy złożyć nie później niż jeden dzień roboczy przed dniem zatrudnienia.

Najważniejsze kontakty ws. pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy

Pabėgėlių registracijos centras (Centrum rejestracji uchodźców) — Minties g. 3, Vilnius

Ogólny adres e-mail wolontariatu w Wilnie: pagalbaukrainai@vilnius.lt

Infolinia zakwaterowania i kwestie podróży od granicy Polski „Stiprūs kartu“ 1827 lub +370 677 22222

Konsultacje i usługi związane z przeprowadzką na Litwę i zamieszkaniem w Wilnie „International House Vilnius“ +370 526 40 200 (poniedziałek-piątek od 8:00 do 17:00)

Gorąca linia dot. migracji +370 5 271 7112 (poniedziałek-piątek od 7:30 do 21:00)

Wsparcie emocjonalne: 1809, +37066465792 (poniedziałek-piątek 18-21 godz., sobota-niedziela 12-15 godz.), wideo konsultacje w językach ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji: http://www.manodaktaras.lt/slava-ukraini

Informacja o zatrudnieniu: 1883, +370 661 10 885, www.scobo.lt

Linia pomocy humanitarnej: +370 684 98688

Informacja dla tych, którzy chcą zostać opiekunami uchodźców dzieci z Ukrainy – https://vaikoteises.lt

Aktualna informacja rządu litewskiego – ltua.lt

Ukraińskie organizacje, zbierające pomoc:

Litewskie organizacje, zbierające pomoc:

Organizacje wolontaryjne:

Dodatkowe informacje:

Informacja dot. zapotrzebowań Ukrainy, jak wysłać i komu zaadresować ładunek humanitarny, jak przekazać fundusze armii UA, wspierać lub pomagać poszkodowanym cywilom: https://help.gov.ua/