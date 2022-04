W Krajowej Agencji Płatniczej (Nacionalinė mokėjimo agentūra, NMA) — kolejny udany debiut nowych „pracowników”: najbardziej aktualne informacje o wsparciu administrowanym przez NMA zaczęto przekazywać za pomocą sztucznej inteligencji.

| Fot. istock.com

Nie jest to jedyna innowacja NMA, skierowana na pomoc klientowi i dostarczenie mu niezbędnych informacji o wsparciu w ramach działań Litewskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW).

Nowi „pracownicy” NMA — para robotów

Z nowym narzędziem — robotami konsultantami, którzy uzupełnili rodzinę robotów NMA — mogą już wejść w interakcję wszyscy klienci NMA. On i ona to para robotów, które na zapytanie klienta opowiedzą o składaniu drogą elektroniczną wniosków o płatność za realizowane projekty PROW do NMA, zwrócą uwagę na najczęstsze błędy, wyjaśnią, jak potwierdzić podpisem elektronicznym i złożyć niezbędne dokumenty, a także odpowiedzą na najczęściej zadawane pytania.

Wiedza nowych asystentów NMA będzie nadal aktywnie poszerzana. Dokłada się wszelkich starań, aby niestrudzeni konsultanci roboty — Žemyna Nemiga i Vėjas Nemiga — mieli jak najwięcej informacji, aby dzielić się nimi z klientami NMA tak szczegółowo, jak to możliwe.

„Taka robotyzacja procesu pracy jest kolejnym krokiem ze strony NMA, aby pomóc klientom w łatwiejszym, wygodniejszym i szybszym korzystaniu z naszych usług. Możliwe będzie zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi od konsultantów robotów o każdej porze dnia. Oczekuje się, że będzie to wygodne dla klienta, który z jakiegoś powodu nie ma możliwości zadzwonienia, napisania lub w inny sposób skontaktowania się z nami w trakcie pracy i otrzymania ważnych dla niego informacji” — mówi Vaiva Kovaliūnienė, kierowniczka działu komunikacji NMA.

Žemyna i Vėjas działają 24/7

Ci nowi członkowie zespołu NMA, podobnie jak już pracujący tutaj robot Robbie NeMigA, nigdy nie odpoczywają ani nie śpią. To właśnie Robbie NeMigA, zainstalowany przez NMA 5 lat temu, zainspirował zespół NMA do dalszego poszukiwania rozwiązań i nie tylko do robotyzacji nowych procesów, ale także do skorzystania z pomocy sztucznej inteligencji. Oczekuje się, że nowe procesy robotyzacji NMA również będą działać — Žemyna i Vėjas pomogą zaoszczędzić czas, uniknąć błędów, zwiększyć dostępność informacji dostarczanych przez NMA, a co najważniejsze — spełnią oczekiwania klientów.

Klienci NMA są zapraszani do spotkania z nowymi robotami oraz do rozmowy w cztery oczy na stronie NMA, ich głos można będzie usłyszeć dzwoniąc pod ogólny numer NMA.

Doradztwo za pośrednictwem „Teams”

NMA daje możliwość konsultacji na różne sposoby, a spotkanie z robotami Žemyna czy Vėjas to tylko jedno z nich: konsultacji udzielają specjaliści NMA, z którymi można się skontaktować nie tylko telefonicznie lub mailowo, ale także za pośrednictwem platformy Teams. Daje to możliwość ożywionej komunikacji, koordynowania dokumentów, konsultowania ich składania do NMA oraz poszukiwania rozwiązań związanych z realizacją projektów PROW z odpowiedzialnym specjalistą bez udawania się do agencji, ale poprzez podłączenie do komputera lub telefonu.

Dla wygody klientów — elektroniczny formularz rejestracyjny

Ponadto, dla wygody klientów, w sekcji „Kontakt” (lit. „Susisiekite”) na stronie internetowej NMA można znaleźć już formularz rejestracyjny klienta do konsultacji. Pozwala to klientowi samemu wybrać dogodny dla siebie czas, sposób konsultacji (za pośrednictwem platformy Teams lub po przybyciu do oddziału NMA) oraz miejsce, w którym klient chce uzyskać konsultację na żywo. Zapraszamy do skorzystania z niego, aby ułatwić sobie planowanie czasu!

Można również przesłać swoje pytania, wypełniając formularz „Zadaj pytanie przez e-mail” (lit. „Užduokite klausimą el. būdu”) w sekcji „Kontakt” na stronie internetowej NMA.

Potrzebne informacje — i z kodem QR

Uzyskać niezbędną poradę, jak skontaktować się z NMA, można uzyskać również za pomocą kodu QR. Aby wyświetlić informacje w języku rosyjskim lub angielskim, można wybrać żądany język za pomocą narzędzia Google do automatycznego tłumaczenia u góry strony witryny.

Zapraszamy do dzielenia się pomysłami!

NMA jest otwarta na propozycje, więc wszyscy korzystający z usług agencji są zaproszeni do dzielenia się pomysłami, które mogą pomóc NMA w doskonaleniu się. Swoje przemyślenia i sugestie dotyczące usprawnienia działań NMA — w dziedzinie współpracy z klientami, efektywności pracy itp. — można zgłosić, klikając w blok po prawej „Podziel się pomysłami!” na stronie tytułowej witryny NMA. W otwartym oknie należy opisać jak najdokładniej proponowany pomysł na usprawnienie działań NMA, a jeżeli klient zażyczy (o ile wskaże swoje dane kontaktowe) zostałby poproszony o omówienie propozycji co do realizacji zgłoszonego pomysłu. To kolejna okazja do komunikowania się z NMA w dowolnym momencie dogodnym dla klienta — pomysły są rejestrowane przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

„Chcemy wzmacniać nasze relacje z klientami i zwiększać ich zaufanie do nas. Wiele pracujemy nad znalezieniem nowych, innowacyjnych rozwiązań, które mogą sprawić, że komunikacja z NMA będzie jeszcze wygodniejsza dla klienta. Staramy się utrzymywać wzajemną komunikację — jestem pewien, że pomoże to naszej organizacji osiągnąć więcej” — mówi Vaiva Kovaliūnienė, kierowniczka działu komunikacji NMA.

Zachęcamy do odważnego wypróbowania innowacji oferowanych przez NMA!

Informacje o tym, jak skontaktować się z NMA, uzyskać niezbędną poradę, są dostępne tutaj.

Zam. 2469