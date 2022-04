W dniu 9 kwietnia wspólnota Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki przeżywała wyjątkowy dzień. Podczas uroczystej Mszy Świętej Ksiądz Arcybiskup Metropolita Wileński Gintaras Grušas dokonał poświęcenia ołtarza i nowopowstałej kaplicy pw. Wszystkich Świętych.

Cieszymy się, że będziemy mieli wyjątkowe miejsce modlitwy i skupienia, które będzie służyć naszym pacjentom, ich rodzinom, pracownikom, wolontariuszom. W ręce Pana Boga Wszechmocnego będziemy mogli powierzyć to, co nas boli, co jest trudne w naszej codzienności i prosić o siły do dalszej posługi bliźniemu.

Od dzisiaj nasza Moc, nasza Siła jest w nas, a przez Jego obecność w tym domu my w Nim. Bóg niech będzie uwielbiony. Jezu, ufamy Tobie.

Fot. Bartosz Frątczak

Hospicjum bł. ks. Michała Sopoćki