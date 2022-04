Coroczna akcja sprzątania przestrzeni publicznej „Darom” (pol. „Robimy”) odbędzie się 23 kwietnia br. i zachęci mieszkańców całej Litwy nie tylko do zbierania odpadów, ale także do sortowania i dostarczania ich do regionalnych centrów gospodarki odpadami. W tym roku jednak akcja przebiegnie ciut inaczej, niż dotychczas.

| Fot. Marian Paluszkiewicz

W akcji mogą uczestniczyć osoby indywidualne, rodziny, społeczność miejska i podmiejska, organizacje, spółki i każdy, kto dba o środowisko. W tej edycji nie będzie rejestracji uczestników. Zebrane i posegregowane odpady będą dostarczane do regionalnych i okręgowych ośrodków zarządzania odpadami (lit. Regiono atliekų tvarkymo centras, RATC) lub ośrodków dla odpadów wielkogabarytowych (lit. Atliekų tvarkymo centras, ATC) przez samych uczestników.

Sprzątanie od A do Z

Komentując zmiany w akcji Toma Buivydaitė, kierowniczka instytucji „Mes darom” — która zarządza corocznymi akcjami sprzątania — stwierdziła, że ​​taka procedura ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców nie tylko w zakresie zbierania, sortowania, ale także porządkowania odpadów aż do ostatniego etapu.

„W ciągu prawie 15 lat znajdujemy w lasach mniej kanap, ale wiedza mieszkańców o tym, czym są ośrodki zarządzania odpadami, jak działają, jakie funkcje pełnią i ile kosztuje takie zarządzanie odpadami — jest nadal bardzo ograniczona” — twierdzi Buivydaitė.

Wolontariusze tylko w centrach zbierania odpadów

Miejsca zbiórki odpadów zostaną oznaczone w aplikacji „MES DAROM” wraz z polecanymi do posprzątania przestrzeniami. Akcję „Mes Darom” będą koordynować wolontariusze, którzy pomogą pracownikom punktów zbierania odpadów w odbiorze zebranych przez uczestników śmieci.

Trzeba mieć własne worki

W tym roku uczestnicy będą musieli sami zadbać o niezbędne środki. Organizacja przekazała swoje worki do pakowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy, zatem uczestnicy akcji powinni sami zaopatrzyć się w środki do sprzątania i segregacji.

„Nie tylko sama akcja, ale także jej uczestnicy rozwinęli swój oryginalny pomysł. Dlatego nie mamy wątpliwości, że wózki, przyczepy do wywożenia śmieci i inne niezbędne narzędzia zostaną dostarczone przez mieszkańców samodzielnie. Chciałabym zwrócić uwagę na to, aby uczestnicy akcji nie zapomnieli zainteresować się procedurą ośrodków zarządzania odpadami i mieć przy sobie dokumenty osobiste” — powiedziała kierownik „Mes Darom” Buivydaitė.

Co będzie potrzebne?

Jak dowiadujemy się na stronie inicjatywy, uczestnicy powinni mieć ze sobą worki i to najlepiej kilka, aby można było dokonać pełnej segregacji. Organizatorzy zwracają uwagę także na rękawice, które prócz zapewnienia komfortu zwiększą bezpieczeństwo podczas sprzątania.

Wedle potrzeb można też zorganizować taczki, przyczepy — w tym przypadku do pomocy najlepiej włączyć rodzinę, krewnych, sąsiadów i przyjaciół.

Dobrym pomysłem jest też termos z herbatą, woda, być może jakieś kanapki — abyśmy w czasie przerw mogli zregenerować siły.

Samo sprzątanie problemu nie rozwiąże

Mówiąc o wizji organizacji, kierownik projektu Gintautas Dulskas stwierdza, że ​​problem śmieci na Litwie nie zostanie rozwiązany, dopóki nie dorośnie nowe pokolenie, które szanuje i chroni przyrodę — i w efekcie nie zaśmieca jej.

„Samym zbieraniem śmieci nic nie rozwiążemy, dlatego potrzebny jest nowy format, aby doprowadzić uczestników do ostatniego przystanku gospodarowania odpadami, ale także nowe, długoterminowe projekty dla młodszego pokolenia, które planujemy rozpocząć” — powiedział Dulskas.

Czym zajmuje się „Mes Darom”?

Organizacja społeczna „Mes Darom” — edukuje młodych ludzi, buduje społeczność, tworzy innowacyjne rozwiązania i pomaga naprawiać szkody wyrządzone przyrodzie. To jedna z największych inicjatyw obywatelskich na Litwie, która ma na celu zmniejszenie problemu odpadów i śmieci. Coroczne sprzątanie środowiska przyczynia się do podnoszenia świadomości i zbliża mieszkańców, instytucje i przedsiębiorstwa we wspólnym wysiłku.

Akcja „Darom” odbędzie się 23 kwietnia na całej Litwie. Więcej informacji: www.mesdarom.lt oraz na stronie na Facebooku.

Na podst.: Samorząd Rejonu Wileńskiego, Mes Darom, własne