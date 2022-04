Ogłoszono zwycięzców Projektu Renowacji Roku

Agencja Zarządzania Projektami Środowiskowymi (Aplinkos projektų valdymo agentūra — APVA) ogłosiła wyniki wyborów Projektu Renowacji Roku. Spośród 15 budynków wielomieszkaniowych, które wzięły udział w konkursie, trzy otrzymały najwięcej głosów publiczności i zostały zwycięzcami: dwa budynki mieszkalne z Kłajpedy — przy ul. Vingio 35 i Veterinarijos 29 i budynek mieszkalny z Telsz przy ul. Vilniaus 24.

Laureaci konkursu o Projekt Renowacji Roku

| Fot. z archiwum APVA

Są wzorem nie tylko dla mieszkańców Kłajpedy

Budynek wielomieszkaniowy przy ul. Vingio 35 w Kłajpedzie zajął pierwsze miejsce w konkursie. Właściciele mieszkań w tym domu chcieli być pierwszymi, którzy zamieszkają w odnowionym budynku mieszkalnym w swojej dzielnicy, a teraz jest on postrzegany jako dobry przykład renowacji nie tylko przez mieszkańców, ale także przez wszystkich mieszkańców Litwy.

Podczas remontu dom został odnowiony od podstaw, dzięki czemu osiągnięto doskonałe wyniki w zakresie efektywności energetycznej, a zewnętrzna część budynku mieszkalnego zmieniła się zauważalnie. Po modernizacji oszczędności ciepła sięgają aż 60 proc., dlatego rosnące ceny ogrzewania nie przerażają mieszkańców. Podczas renowacji dla tego budynku mieszkalnego wybrano kolory zewnętrzne charakterystyczne dla Kłajpedy, zainstalowano nowoczesne jednolite balkony. Choć po remoncie dom wygląda jak nowo wybudowany, koszty nie były znacząco wysokie, ponieważ mieszkańcy wybrali niedrogie, ale trwałe materiały.

Przekształcenie w nowoczesny blok

Drugie miejsce w wyborach Projektu Remontowego Roku zdobył blok w Kłajpedzie na ul. Weterynaryjnej 29. Mieszkańcy wielomieszkaniowego domu zdecydowali się na remont ze względu na stale rosnące rachunki za ogrzewanie, chęć wygodnego i pięknego życia oraz za przykładem okolicznych domów.

Podczas remontu w tym bloku zdemontowano masywne balkony, które stwarzały uczucie ciężkości i uniemożliwiały przedostanie się światła do mieszkań. Budynek stał się nowoczesny, jaśniejszy, wzrosła też wartość nieruchomości, a co najważniejsze — osiągnięto klasę efektywności energetycznej C, więc mieszkańcy płacą mniej za ogrzewanie.

„Jest to program, który jest wspierany przez państwo. Zarówno sam program, jak też projekty i prace kontraktowe są kontrolowane przez odpowiedzialne instytucje, projekt jest stale nadzorowany — prace budowlane są kontrolowane przez inspektorat budowlany, a cały proces jest koordynowany przez specjalistów odpowiedzialnych za projekty APVA. Ważne jest, aby pamiętać, że początkowo odstraszające wysokie ceny są rekompensowane niskimi kosztami ogrzewania, zwiększoną wartością mieszkań, zmienionym środowiskiem i komfortem życia” — mówi Rasa Rimaitė, dyrektor firmy administrującej budynki wielomieszkaniowe w Kłajpedzie.

Rachunki za ogrzewanie nie są już zastraszające

Trzecie miejsce w konkursie zdobył blok w Telszach na ul. Vilniaus 24. Jednym z najskuteczniejszych środków wdrożonych w efektywność energetyczną jest obliczanie indywidualnie zużywanego ciepła, dzięki któremu mieszkańcy płacą za tyle energii cieplnej, ile potrzebują i ile zużywają.

„Remont bloku to zupełnie inna jakość życia — piękne i uporządkowane otoczenie, mniejsze koszty podatków komunalnych. Staje się to coraz ważniejsze, podczas gdy stale rosną ceny ogrzewania. Im dalej, tym rzadziej trzeba namawiać mieszkańców do modernizacji bloku — wielu z nich dobrze zna korzyści płynące z remontu i rozumie, że modernizacja jest niezbędna do bardziej komfortowego życia. A mieszkańcy już wyremontowanych budynków wielomieszkaniowych są szczęśliwi i wdzięczni” — mówi Gintautas Mockus, prezes stowarzyszenia.

Po modernizacji mieszkańcy płacą za ogrzewanie o połowę mniej. Zmieniła się również jakość życia i wzrosła wartość cen mieszkań. Zmodernizowany blok zainspirował również sąsiadów — mają już zatwierdzony plan inwestycyjny budynku wielomieszkaniowego.

