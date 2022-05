Projekt „Nauczyciele dzieciom” w „Wilii”

Niezwykły pokaz bajki stał się już tradycją w wileńskiej Szkole-Przedszkolu „Wilia” prowadzonej przez panią dyrektor Zofię Matarewicz.

Bohaterowie bajki skradli serca przedszkolaków przede wszystkim odwagą, jaką się wykazali podczas spotkania z okrutną czarownicą

| Fot. archiwum szkolne

Zwyczajem jest, że co roku przedstawienie dla dzieci wystawiają nauczyciele. Oczywiście pandemia wstrzymała na jakiś czas podobne przedsięwzięcia. Jednak wraz z jej cofaniem się wszystko powoli wraca do normy. Stąd możliwe stało się wystawienie dla dzieci bajki w ramach projektu „Nauczyciele dzieciom”. Zwykle to dzieci prezentują swoje talenty teatralne przed nauczycielami, rodzicami, ale tym razem niespodziankę postanowili sprawić im pedagodzy. Przygotowali przedstawienie dobrze znanej wszystkim bajki „Jaś i Małgosia” i sami wcielili się w rolę postaci bajkowych. Wystawienie bajki wymaga poświęcenia, długich przygotowań, ogromnego zaangażowania i współpracy. Samo zbudowanie scenografii zajmuje kilka tygodni. A jeszcze przygotowanie kostiumów, opracowanie scenariusza i dobranie rekwizytów. Nauczyciele chętnie dzielą się obowiązkami, a wszystkie prace koordynuje Anna Brodowska, pani od muzyki. Na początku nie było takiego entuzjazmu. Jedni się wstydzili, inni wymawiali się brakiem czasu, jednak dziś z tym wszyscy radzą sobie doskonale, ponieważ przedstawienie jest niespodzianką dla małych widzów, a próby odbywają się po południu, w tajemnicy przed dziećmi.

Nasza sala na jeden dzień zamieniła się w teatr. Aktorzy zagrali historię dwójki rodzeństwa, która jest każdemu dobrze znana. Chcieliśmy uczulić przedszkolaków, że należy zawsze słuchać mamy, nie być łasym na słodkości, a tym bardziej nie brać ich od osób nieznajomych. Lecz oczywiście, jak to w bajkach bywa, wszystko się dobrze skończyło. Bohaterowie bajki skradli serca przedszkolaków wspaniałą grą aktorską, radosnym śpiewem, a przede wszystkim odwagą, jaką się wykazali podczas spotkania z okrutną czarownicą. Atmosfera, jaka panowała podczas spektaklu, mieszała się z dużą porcją śmiechu, a momentami odrobiną płaczu. Wszystkie dzieci oglądały przedstawienie z ogromną radością i zaciekawieniem.

Baba Jaga wyglądała naprawdę groźnie

| Fot. archiwum szkolne

Role poszczególnych bajkowych postaci odtworzyli nasi nauczyciele. Jako Mama wystąpiła Regina Filipowicz, Tata — Andrzej Guobis, Jaś — Janina Genszaft Girdzijewska, Małgosia — Anna Brodowska, Baba Jaga — Iwona Pawłowska, Narrator — Agnieszka Siwicka.

Z roku na rok zainteresowanie spektaklami jest coraz większe. To nauczycieli wręcz motywuje do działania. Chcemy, aby ta tradycja była kontynuowana. Może też inne przedszkola pójdą w nasze ślady? To ogromna radość dla dzieci, kiedy mogą zobaczyć swoich nauczycieli na scenie.

Regina Filipowicz,

nauczycielka Szkoły-Przedszkola „Wilia”