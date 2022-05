Badanie ujawnia, co motywuje ludzi do remontu bloku mieszkalnego

Drastyczny wzrost cen ogrzewania skłonił mieszkańców do szukania sposobów na oszczędzanie — część z nich rozważa remont budynków wielomieszkaniowych i instalację alternatywnych źródeł energii. Informacje te zostały ujawnione w ramach ilościowego badania opinii publicznej zleconego przez Agencję Zarządzania Projektami Środowiskowymi (APVA).

Zwycięzcy projektu Renowacja Roku

| Fot. archiwum APVA

W badaniu wzięło udział 1015 stałych mieszkańców z całej Litwy, z czego 409 — mieszkańcy odnowionych budynków wielomieszkaniowych. Badanie wykazało, że 56 proc. mieszkańców odnowionych budynków mieszkalnych stwierdziło, że wzrost cen ogrzewania zachęca ich do rozważenia renowacji swoich domów.

„Mieszkańcy nieremontowanych budynków mieszkalnych płacą 2-3 razy wyższe rachunki za ogrzewanie niż ci, którzy już wyremontowali swoje mieszkania lub mieszkają w nowo wybudowanych mieszkaniach. Wraz ze wzrostem cen ogrzewania jedynym sposobem na uzyskanie znacznych oszczędności jest renowacja budynku mieszkalnego, a tym samym zwiększenie jego efektywności energetycznej. Jeżeli zaczniesz zajmować się modernizacją swojego domu teraz, w przyszłości nie będziesz już musiał martwić się o rachunki za ogrzewanie” — mówi Gintarė Burbienė, doradca Departamentu Efektywności Energetycznej Budynków APVA.

Chcą płacić mniej za ogrzewanie

Specjaliści od renowacji twierdzą, że mieszkańcy są bardzo zmotywowani możliwością zaoszczędzenia.

„Oczywiście renowacja w dzisiejszych czasach jest najczęściej inspirowana udanymi przykładami sąsiadów. Ludzie rozmawiają ze sobą o korzyściach płynących z modernizacji, że można żyć cieplej i płacić mniej. Przy podejmowaniu decyzji nie mniej ważne stają się inne zalety remontu — wygodniejsze i lepsze warunki życia, zadbane i piękniejsze środowisko oraz zwiększona wartość mieszkania” — mówi specjalista renowacji firmy reprezentującej modernizację budynków wielomieszkaniowych w Telszach.

Renowacja to inwestycja każdego

Edvinas Bindokas, specjalista firmy reprezentującej modernizację budynków mieszkalnych w Kownie, mówi, że mieszkańcy niedawno zdali sobie sprawę, że są właścicielami nie tylko mieszkania, ale także całego domu.

„Z biegiem lat dom starzeje się, rosną problemy spowodowane jego zużyciem, a ich usunięcie staje się wystarczająco dużym obciążeniem finansowym dla właścicieli. Każdy opóźniony rok, a nawet miesiąc nie rozwiązuje tego problemu, a jedynie go pogłębia. Coraz częściej mieszkańcy są świadomi, że korzystając z Programu Modernizacji budynków wielomieszkaniowych, mogą rozwiązać wiele problemów naraz, zamiast ciągłego „łatania” i braku namacalnego rezultatu” — twierdzi E. Bindokas.

Nie śpieszą z instalowaniem źródeł odnawialnych

Z danych badania wynika, że aż 80 proc. mieszkańców odnawianych budynków wielomieszkaniowych, którzy byliby skłonni do modernizacji swoich mieszkań, stwierdziło, że wzrost cen ogrzewania zachęca ich do instalowania alternatywnych źródeł energii przy remontach mieszkań: elektrowni słonecznych, ogrzewania geotermalnego, pomp ciepła itp.

Według Judity Kivyliūtė, specjalistki firmy reprezentującej modernizację budynków wielomieszkaniowych w Szawlach, mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych w Szawlach są zwykle nieufni wobec wdrażania odnawialnych źródeł energii w swoich domach. Oczywiście są mieszkańcy budynków wielomieszkaniowych, którzy bardzo chcą i zachęcają sąsiadów do zainteresowania się korzyściami płynącymi ze źródeł odnawialnych, zachęcają do włączenia tych środków do przygotowywanego projektu, ale takich budynków wielomieszkaniowych jest bardzo mało. Oczekuje się, że w przyszłości, gdy pojawi się coraz więcej przykładów i jasności co do korzyści płynących z odnawialnych źródeł energii, ludzie będą coraz odważniej instalować je w swoich budynkach mieszkalnych.

Więcej informacji na temat Programu Renowacji (Modernizacji) można znaleźć na stronie: www.beta.lt lub pod tel. 8 614 99699.

Zam. 2483

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego