Po raz pierwszy w swojej 20-letniej historii, największe i najważniejsze wydarzenie na świecie poświęcone miastom — Światowe Forum Miejskie (WUF) — odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce. Gospodarzem wydarzenia będą Katowice. Na prośbę polski w czasie forum poruszony będzie też temat odbudowy ukraińskich miast po wojnie.

Przez pięć dni od 26 do 30 czerwca Katowice staną się stolicą wszystkich miast na świecie. Hasło polskiej edycji WUF brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. To niepowtarzalna okazja by stać się częścią międzynarodowego wydarzanie i decydować o przyszłości miast.

Bezpłatna rejestracja trwa do 22 czerwca na stronie www.wuf.habitat.org.

Przedstawiciele państw z całego świata, naukowcy, ludzie świata biznesu, a przede wszystkim mieszkańcy miast będą poszukiwać rozwiązań, które przerodzą się w konkretne działania. Wszystko po to, by miasta, w których żyjemy, stawały się bardziej przyjazne mieszkańcom.

Światowe Forum Miejskie powstało z inicjatywy UN-Habitat (Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich — agenda ONZ). Pierwsze Forum miało miejsce w Nairobi w Kenii w 2002 roku i od tego czasu odbywa się na całym świecie, regularnie co 2 lata. Gospodarzami kolejnych sesji były kolejno: Barcelona, Vancouver, Nanjing, Rio de Janeiro, Neapol, Medellin, Kuala Lumpur i Abu Zabi.

Dyskusja wokół najważniejszych tematów miejskich

— Po raz pierwszy największe i najważniejsze wydarzenie poświęcone miastom — Światowe Forum Miejskie — odbędzie się w naszej części Europy. To ogromny prestiż dla Polski i wyraz zaufania ze strony naszych partnerów z ONZ. Na wydarzeniu pokażemy między innymi imponującą transformację, jaką przeszły nasze miasta i podzielimy się doświadczeniami — mówi minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Dyskusje na WUF będą się toczyć wokół 6 tematów:

Miasta sprawiedliwe;

Zielona przyszłość miast;

Innowacje i technologie;

Budowanie odporności miast;

Planowanie i zarządzanie miejskie;

Przyszłość gospodarki i finansów miejskich.

W związku z rosyjską agresją na Ukrainę i ogromnymi zniszczeniami w ukraińskich miastach, na prośbę Polski do programu zostanie włączony temat odbudowy miast po wojnie.

Coś więcej niż konferencja

— Bardzo zależy nam na tym, by WUF11 był nie tylko spotkaniem ekspertów i praktyków, ale żeby też stał się atrakcją dla mieszkańców Katowic i wszystkich, którzy w tym czasie odwiedzą stolicę województwa śląskiego. W tym kontekście zachęcam do udziału w Urban Expo i odwiedzenia 11 stref, które nazwaliśmy „WUF na mieście” — mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która pełni też funkcję Pełnomocnika Rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego.

Urban expo to najciekawsze i przyciągająca największą liczbę uczestników atrakcja Światowych Forów Miejskich. Na Urban Expo swoje pawilony promocyjne przygotowują państwa, miasta, ale też firmy. Często są to imponujące i ciekawe konstrukcje.

Atrakcją dla mieszkańców będą też tematyczne strefy pod wspólnym szyldem „WUF na mieście”. W przestrzeni miejskiej zagoszczą m.in. strefa nauki, strefa innowacji, kino miejskie czy scena muzyczna.

Korzyści z udziału w WUF:

WIEDZA — dowiesz się co w miejskiej trawie piszczy

— dowiesz się co w miejskiej trawie piszczy INSPIRACJA — będziesz mógł zainspirować innych rozwiązaniami w Twoim mieście lub dać się zainspirować innym

— będziesz mógł zainspirować innych rozwiązaniami w Twoim mieście lub dać się zainspirować innym KONTAKTY — poznasz mnóstwo ciekawych ludzi

— poznasz mnóstwo ciekawych ludzi PRESTIŻ — będziesz częścią największego na świecie wydarzenia poświęconego miastom.

