Poczta Litewska dziękuje starostom za dobry dogląd dróg

Dobra, przejezdna droga jest warunkiem koniecznym dobrej pracy listonosza. Poczta Litewska, doceniając wkład starostów gmin w dogląd dróg, wręczyła 54 z nich listy gratulacyjne, w tym najwięcej w rejonie wileńskim.

List gratulacyjny z rąk przedstawicieli Poczty Litewskiej otrzymał m.in. starosta Czarnego Boru Tadeusz Aszkielaniec

| Fot. Starastwo Czarny Bór

Listonosze codziennie przemierzają tysiące kilometrów, nieraz muszą pokonywać drogę lokalną, żwirową. Często to, czy listonosz dotrze do adresata, zależy od stanu drogi. Nasi mobilni listonosze najlepiej widzą poziom dbania o drogi. W ten sposób wyłoniliśmy starostów, w których gestii drogi są w najlepszym stanie. Bardzo cenimy sobie starania starostów, by uporządkować drogi na wiosnę, ale też ich chęć do współpracy – mówi dyrektor Poczty Litewskiej Jonas Sadauskas.

Litewskie Stowarzyszenie Starostów zrzesza 466 starostów. Rejon wileński jest podzielony na 23 gminy, na czele których stoją starostowie.