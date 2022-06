Tegoroczne lato zafunduje rozmaitą pogodę

Selemonas Paltanavičius, przyrodnik, który od lat dzieli się z „Kurierem Wileńskim” prognozami pogody sporządzanymi na podstawie własnych obserwacji, tym razem zapowiada, że tegoroczne lato na pewno będzie krótsze i chłodniejsze. Tymczasem niektórzy badacze twierdzą, że tegoroczne lato w Europie będzie cieplejsze niż zwykle.

Lepszej pogody doczekamy się z końcem lipca i w sierpniu

| Fot. Marian Paluszkiewicz

— W tym roku, niestety, nie będziemy mieli upalnego lata. Już teraz widzimy, że lato będzie krótsze, ponieważ maj był bardzo zimny, a i czerwiec nie bardzo nas pocieszy. Z moich obserwacji mogę powiedzieć, że przyroda w tym roku budzi się bardzo powoli i późno. Te krzewy, które o takiej porze już miały przekwitnąć, dopiero zaczynają przekwitać. Z rana obserwuję owady i widzę, że te, które już dawno miały być, jeszcze się nie pojawiły. A więc lato opóźnia się — przekonuje Selemonas Paltanavičius.

Początek lata wietrzny i burzowy

Według przyrodnika w tym roku lato będzie bardzo wietrzne. Doczekamy się wielu burz.

— Ciepłe lato obwieszcza, zgodnie z dawnymi przekazami, kukułka — głośnym i częstym odzywaniem się na wiosnę. W tym roku kukułka nie kukała zbyt głośno i często, więc to też świadczy o tym, że nie będzie zbyt upalnie. Wszystko wskazuje na to, że czerwiec będzie zimniejszy niż bywa u nas zwykle. W tym roku kukułka pojawiła się późno, ale jeszcze przed pękaniem pączków liści. To znaczy, że żniwa będą złe. Mówi się, że jeśli kukułka kuka na gołych gałęziach, oznacza to, że plony będą marne. Cieplejszej pogody doczekamy się w końcu lipca i w sierpniu. Będziemy mieli tych słonecznych dni nie za wiele — ubolewa ze smutkiem przyrodnik.

Jak mówi, jednym z przejawów chłodnego początku lata był w tym roku późny powrót jaskółek. Jaskółki przynoszą ciepło, zatem czerwiec może być chłodny.

Gorące lato w Europie

Amerykanie opracowali najnowszą pogodę długoterminową na lato 2022 dla Polski i Europy. Lato meteorologiczne obejmujące okres od początku czerwca do końca sierpnia na ogół w Europie ma być ciepłe, okresami gorące lub upalne. W skali całego lata ma być cieplej niż zwykle. Przejściowy spadek temperatury mają przynieść przelotne opady związane z burzami. W Polsce opadów ma być mniej niż wynika z normy klimatycznej, a to oznacza, że nadal będzie się pogłębiać susza mimo czasami występujących gwałtownych opadów.

Tegoroczne lato ma być wyjątkowo gorące na obszarze od Portugalii przez Hiszpanię po Włochy, ale będą również okresy ze spadkami temperatury, gdy po fali silnych upałów trwających tydzień lub dwa pojawią się silne systemy burzowe, które obniżą temperatury i przyniosą obfite opady. Podczas tych przerw temperatury będą zbliżone do normy klimatycznej.

Rekordowe upały w południowej Europie

Rekordowe upały będą jednym z największych czynników pogodowych lata w południowej Europie, ale druga połowa sezonu może ukształtować się nieco inaczej na Półwyspie Bałkańskim niż na Półwyspie Iberyjskim. Podobnie jak w zeszłym roku, miasta na Bałkanach mogą spodziewać się w tym roku większej liczby dni z temperaturą 32 st. C lub wyższej w porównaniu ze średnią długoterminową. Przykładowo, w zeszłym roku w Bukareszcie odnotowano 35 dni, w których temperatura wynosiła 32 st. C przy średniej wynoszącej 24 dni. Podobnie w Atenach w Grecji, gdzie zanotowano 67 dni z temperaturą co najmniej 32 st. C, znacznie powyżej średniej 46 dni. W tym roku takich dni w tych miastach ma być więcej.

