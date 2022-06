Pożegnanie z początkówką w Zujunach

Kilka lat restrykcji pandemicznych odcisnęło niestety piętno także na działalności szkół. Po wymuszonym zamykaniu wszelkich imprez do ramek trybu zdalnego, zarówno uczniowie, jak i ich nauczyciele dążą do nadrobienia zaległości. Wracają do szkolnych auli także nieco już zapomniane „Pożegnania z początkówką”.

| Fot. Kazimierz Wojciechowski

Taka impreza miała miejsce 9 czerwca w Gimnazjum w Zujunach. Czwartacy wraz z wychowawcą Wojciechem Klimaszewskim przedstawili widowisko muzyczne, którego scenariusz zakładał zniknięcie klasy wracającej z wagarów. Miała to być sprawka złego czarodzieja, który uwięził ich w starym radiu. No, a skoro wiadomo, że muzyka to wielka siła — pomogła więc ona szczęśliwie zwrócić uczniów na scenę.

Koleżanki i koledzy z klas młodszych, rodzice oraz nauczyciele podziwiali popisy wokalne, instrumentalne oraz recytatorskie czwartaków i nie szczędzili braw. Jednak magia trwała nadal, gdyż w drugiej części przedstawienia na scenie pojawił się znany iluzjonista Olegas Rimanas. W swym programie przedstawił szereg imponujących sztuczek magicznych i nawet zdradził sekret jednej z nich. Ostatnim akordem imprezy było wręczenie różnych nagród, upominków. Przebrzmiało też wiele miłych słów i życzeń — dyrektora Gimnazjum Marka Pszczołowskiego, nauczycieli, rodziców — skierowanych do „winowajców” święta.

Czytaj więcej: Tydzień Kultury Polskiej w gimnazjum w Zujunach

A tymczasem na dziedzińcu gimnazjum czekała na czwartaków niespodzianka — elegancka limuzyna. Odbyli nią przejażdżkę po wileńskiej Starówce z przystankiem przy Ratuszu na sesję zdjęciową. Ostatnim punktem przejażdżki był stołeczny klub „Amerigo bowling”, w którym na swe pociechy czekali już ich rodzice. I tu dopiero zaczęła się prawdziwa zabawa, smakowanie pysznych pizz i emocje na torach kręgielni. Impreza się udała, przyniosła moc niezapomnianych wrażeń i emocji. A na następną — podobną — przyjdzie chyba zaczekać do…matury!

Uczniowie oraz wychowawca pragną wyrazić słowa wdzięczności nauczycielce muzyki Ricie Rutulienė za pomoc w przyszykowaniu programu artystycznego, rodzicom za upiększenie sali i drugą część święta, a także sponsorowi imprezy — Krystynie Osip ze Szczecinka.

Czytaj więcej: Na ceremonii inauguracji Gimnazjum w Zujunach – masa uśmiechów i pięknych życzeń

Migawki ze święta zrobił Kazimierz Wojciechowski.

Kazimierz Wojciechowski