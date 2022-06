Do stolicy Ukrainy udali się kanclerz Niemiec Olaf Scholz wraz z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Włoch Mario Draghim. Już w drodze do Kijowa Scholz ponownie zadeklarował wszechstronne wsparcie dla Ukrainy, zapewnił, że pomoc będzie kontynuowana. Przywódcy odwiedzili Irpień — północno-zachodnie przedmieście Kijowa.

Emmanuel Macron, Olaf Scholz, Mario Draghi

Celem wizyty jest zapewnienie Ukrainy, „że pomoc, którą organizujemy, finansowa, humanitarna, ale także w zakresie broni, będzie kontynuowana” — powiedział Scholz, cytowany przez telewizję ARD. Scholz ponownie podkreślił, że pomoc ta będzie udzielana tak długo, jak będzie to konieczne „dla walki Ukrainy o niepodległość”.

Ważne jest, że szefowie rządów trzech dużych krajów, które były zaangażowane w tworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, „udali się do Kijowa i okazali wsparcie dla Ukrainy i obywateli Ukrainy w tej szczególnej sytuacji wojennej” – stwierdził niemiecki kanclerz.

Do delegacji dołączył prezydent Rumunii

Prezydent Rumunii Klaus Iohannis poinformował we czwartek na Twitterze, że przybył do Kijowa, by dołączyć tam do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i premiera Włoch Mario Draghiego.

„Jestem dzisiaj w Kijowie z moimi europejskimi kolegami — kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i premierem Włoch Mario Draghim, aby pokazać nasze silne wsparcie i pełną solidarność z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i narodem ukraińskim. Ta nielegalna rosyjska agresja musi się skończyć!” — napisał prezydent Rumunii.

Przywódcy odwiedzili Irpień

Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanlcerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi i prezydent Rumunii Klaus Iohannis, którzy przebywają we czwartek z wizytą na Ukrainie, odwiedzili miasto Irpień — północno-zachodnie przedmieście Kijowa.

Irpień jest jedną z miejscowości zniszczonych ostrzałami przez wojska rosyjskie w początkowej fazie inwazji. Po wycofaniu się Rosjan z tego terenu odkryto ślady wskazujące na celowe zabijanie cywilów.

Czterej europejscy przywódcy zostali oprowadzeni po ruinach przez pełnomocnika prezydenta Ukrainy ds. integracji europejskiej Ołeksija Czernyszowa — podała agencja informacyjna dpa.

Premier Włoch do Ukraińców: „Świat jest po waszej stronie”

„Świat jest po waszej stronie” — powiedział przedstawicielom władz Irpienia na Ukrainie premier Włoch Mario Draghi stojąc przed zbombardowanymi przez Rosjan budynkami.

Ansa podała, że po wizycie w Irpieniu, gdzie w marcu doszło do gwałtownego ataku sił rosyjskich na cywilne cele, Draghi, Macron i Scholz spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Macron w Irpieniu: „Tu popełniono zbrodnie wojenne”

„To bohaterskie miasto, naznaczone piętnem barbarzyństwa. (…) Tu popełniono zbrodnie wojenne, dokonano masakry” — powiedział dziennikarzom we czwartek podczas wizyty w Irpieniu prezydent Emanuel Macron.

„Francja od pierwszego dnia stoi po stronie Ukrainy” — zapewnił prezydent Macron, pytany przez dziennikarzy o swoje wcześniejsze słowa, aby „nie upokarzać Rosji”.

Prezydent Francji zapewnił, że Europa i Europejczycy pomogą Ukrainie odbudować kraj ze zniszczeń wojennych.

Macron pogratulował również Ukraińcom ich „heroizmu w obronie ojczyzny”.

Prezydent przypomniał, że Francja dostarcza broń na Ukrainę, a jej żandarmi i eksperci wspierają władze ukraińskie w dokumentowaniu rosyjskich zbrodni wojennych.

Wicepremier Ukrainy nie oczekuje „świetlanych obwieszczeń” w czasie wizyty

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk oświadczyła, że nie oczekuje „świetlanych obwieszczeń” w czasie wizyty przywódców Niemiec, Francji i Włoch w Kijowie, ale samą wizytę określiła jako „historyczne spotkanie” — przekazała we czwartek stacja CNN.

„Nie jestem pewna, czy po spotkaniu będą świetlane obwieszczenia, ale niezależnie od tego, jak ono się skończy, będzie to historyczne spotkanie, które może doprowadzić albo do silniejszej Europy, albo do silniejszej Ukrainy” — powiedziała Wereszczuk.

„To, że trzech europejskich przywódców przybyło na Ukrainę w samym środku totalnej wojny, jest wspaniałym sygnałem, który wzmacnia Ukrainę i Europę” — dodała w rozmowie z dziennikarzami na peronie kolejowym, na którym powitała zachodnich przywódców.

Wicepremier Ukrainy powiedziała, że są „dwa ważne pytania”, jakie należy im zadać: „Jak zakończyć wojnę i jak rozpocząć nowy rozdział dla Ukrainy w Unii Europejskiej” — przekazała CNN.

