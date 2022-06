ZJAWY w Wilnie. Premiera w ratuszu [GALERIA]

W ratuszu wileńskim miała miejsce premiera spektaklu performatywnego na motywach „Dziadów” Adama Mickiewicza. ZJAWY, bo tak nazwany został spektakl, to dzieło grupy Lodka Production i Instytutu Adama Mickiewicza. Partnerami wydarzenia są Instytut Polski w Wilnie, Ratusz Wileński, Białoruskie Muzeum im. Iwana Łuckiewicza w Wilnie. Przedstawienie oddaje głos Białorusinom, którzy w 2020 roku przeżywali renesans tożsamości narodowej.

„Pomysł na spektakl narodził się w lipcu 2021, niecałe pół roku po stłumieniu protestów w Białorusi, które były jednym z największych ruchów demokratycznych w historii tego kraju. Mimo to, po kilku miesiącach pozostały tylko powidoki protestów. Cisza po tych wydarzeniach, ich niewidzialność, była dla nas inspiracją do podjęcia tego tematu i próby ujęcia go w taniec” — tak ideę przedstawienia i poprzedzających go warsztatów tłumaczą twórcy Zuzanna Kasprzyk-Molenda i Andrzej Molenda.

„Sami jako artyści czujemy się niewidzialni. Pragniemy oddać głos wam – Białorusinom, emigrantom, ale również osobom ze wszystkich krajów zaangażowanych w protesty” — wyjaśniają.

Przywołujemy Was, którzy czujecie się niewidzialni.

Zjawy to Ci, którzy ukazują się.

Zjawy to Ci, którzy przypominają o swoim istnieniu.

ZJAWY w kliszy zaklął nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

Twórcy warsztatów poprzedzających

Koncept i choreografia: Zuzanna Kasprzyk-Molenda, Andrzej Molenda

Wideo: Iryna, Antos Sivih

Muzyka: Karlis Klaubergs

Taniec: Daria Sheibak / Zuzanna Kasprzyk

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt jest realizowany w ramach Roku Polskiego Romantyzmu.

Fot. Marian Paluszkiewicz