21 czerwca Sejm Republiki Litewskiej przyjął zmiany w ustawie zainicjowane przez Ministerstwo Ochrony Kraju, które pozwolą zwiększyć liczbę personelu w litewskich siłach zbrojnych. Będzie możliwość powołania większej liczby poborowych, a także zwiększenia liczby kadetów na Akademii Wojskowej. Będzie też więcej pracowników cywilnych w siłach zbrojnych.

| Fot. KAM

„Te rozwiązania pozwolą na elastyczne planowanie i zapewnienie pozyskiwania jednostek wojskowych. Ponadto są one niezbędne, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby wojska, w tym rosnące zapotrzebowanie na młodszych żołnierzy, dla których zwiększa się liczba oficerów w Akademii Wojskowej” — powiedział minister ochrony kraju Arvydas Anušauskas.

Rosnące zapotrzebowanie na personel

Zwiększenie liczby żołnierzy powołanych do stałej wstępnej obowiązkowej służby wojskowej z 3400 do 4400 zapewniłoby niezbędny personel Litewskich Sił Zbrojnych, zapewniając wystarczającą, nieprzerwaną i terminową rekrutację i szkolenie bojowe. Liczba obecnie powoływanych to od 3800 do 4000.

Zwiększa się również liczba pracowników Sił Zbrojnych Litwy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z 1800 do 2050. Ma to związek z rosnącym zapotrzebowaniem personelu cywilnego Sił Zbrojnych na opiekę medyczną, wyżywienie, magazynowanie, utrzymanie infrastruktury, zaopatrzenia i inne usługi. Planowane jest, że w 2023 roku w Szawlach, rejonie wileńskim i rejonie szyłelskim powstaną trzy miasteczka wojskowe, a do utrzymania samej infrastruktury tych jednostek będzie potrzebnych około 150 dodatkowych pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę.

Na podst.: KAM