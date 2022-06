XXXII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama, program

Ks. Waldemar Szyrwiński, organizator Pieszej Pielgrzymki Miłosierdzia, poinformował, że wkrótce odbędzie się tradycyjna droga pątników. XXXII Piesza Pielgrzymka Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama będzie miała miejsce w dniach 4-7 lipca (pierwszy tydzień miesiąca). Organizator przypomina, że 6 lipca jest dniem wolnym od pracy, zatem czas ten będzie bardziej dogodny dla chcących wziąć udział.

Poniżej podajemy program przygotowany przez organizatora dla chętnych wziąć udział.

Piesza pielgrzymka z Ejszyszek do Ostrej Bramy to wieloletnia tradycja wiernych Wileńszczyzny

| Fot. Marian Paluszkiewicz

„A więc już planujcie wakacje/urlopy, bo czas szybko minie i znowu się widzimy na szlaku pielgrzymkowym!” – zachęca kapłan Szyrwiński.

Każdego dnia pątnicy będą rozważali inne Tajemnice, które będą symbolizowane przez inny kolor ubrań pielgrzymów.

Tak więc pierwszego dnia, 4 lipca, będą to Tajemnice Radosne z kolorem niebieskim, drugiego Tajemnice Bolesne z kolorem czerwonym, trzeciego Tajemnice Chwalebne z kolorem żółtym, a piątego Tajemnice Światła z kolorem białym.

Rejestracja dla uczestników

Uczestników obowiązuje rejestracja pod numerem +370 64 622 113 lub w formie online wypełniając formularz.

Kontakt do organizatora ks. Waldemara Szyrwińskiego: sirvvalde@gmail.com.

PROGRAM

XXXII Pieszej Pielgrzymki Miłosierdzia Ejszyszki – Ostra Brama

3 lipca, niedziela

20:00 wyjazd od Ostrej Bramy do Ejszyszek.

21:30 przyjazd na miejsce noclegu. Zabawy, zapoznanie się

23:30 do 5:30 cisza nocna w sali.

4 lipca, poniedziałek, Ejszyszki–Soleczniki (33 km)

Tajemnice Radosne. Kolor ubrania – niebieski.

7:00 Msza św. – w kościele

8:00 Zapisy przy kościele

8:30 wyjście, krótkie zatrzymanie się przy krzyżu, błogosławieństwo spotykających ludzi

09:00 godzinki o NMP, impuls dnia i czas na ciszę

10:00-10:30 (6 km) odpoczynek w Dojlidach, błogosławieństwo ludzi

11:00 I Konferencja – pytania (5 km)

11:30-11:45 krótki odpoczynek w Janczunach z prawej strony drogi

12:00 Anioł Pański (4 km)

12:30-13:30 Obiad w Butrymańcach

14:30 II Konferencja-pytania

15:00 koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30-16:00 (6km) odpoczynek przy starostwie w Gerwiszkach

16:15 zatrzymanie się przy krzyżu wsi Koniuchy

16:30 Różaniec

17:00-17:30 odpoczynek w lesie za skrzyżowaniem za znakiem „Trybonis”

18:00 Tartak-Soleczniki, błogosławieństwo spotykających nas ludzi

18:30-19:00 (5 km) przyjście pielgrzymki do Solecznik. Zakwaterowanie

23:00-6:00 Cisza nocna i odpoczynek.

5 lipca, wtorek, Soleczniki – Turgiele (21 km)

Tajemnice Bolesne. Kolor ubrania – czerwony.

7:15 Zbiórka pielgrzymów na placu Samorządu

7:30 Wyjście do kościoła z placu głównego przy Samorządzie

8:00 Msza św. w kościele w Solecznikach

9:15 Wyjście

10:00 Godzinki o NMP, impuls dnia i czas na ciszę

10:30-10:45 Krótkie zatrzymanie się, przy krzyżu spotykają nas ludzie

10:45 Jeszcze jedne krótkie zatrzymanie się na drodze po prawej stronie

11:30-12:00 Odpoczynek w lesie po prawej stronie drogi

12:00 Anioł Pański I Konferencja – pytania (idąc)

13:00-14:30 (6,5 km) Obiad w Kamionce

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30-16:00 II Konferencja-pytania:

16:30-17:00 (5,5 km) odpoczynek w sadzie po lewej stronie drogi

18:00-19:00 (4 km) zakwaterowanie w Turgielach:

20:00-21:00 W kościele Adoracja i Spowiedź św:

Nocleg w sali sportowej, w szkole i u ludzi:

23:00-6:00 cisza nocna i odpoczynek:

6 lipca, środa, Turgiele – Rudomino (19 km)

Tajemnice Chwalebne. Kolor ubrania – żółty.

8:00 Msza św. w kościele

9:30 Wyjście

10:00 Godzinki o NMP, impuls dnia i czas na ciszę

10:30-11:00 Zatrzymanie się przy krzyżu po prawej stronie drogi

11:00 I Konferencja-pytania:

12:30-14:00 Obiad w Rakańcach

15:00 Koronka do Bożego Miłosierdzia

15:30 II Konferencja – pytania

16:00-16:30 Odpoczynek po prawej stronie drogi w sadzie (6km)

17:00-17:30 Odpoczynek przy drodze do wsi Kotki (3km)

17:30 Różaniec

18:30/45 Przychodzimy do Rudomina (4km)

19:00-20:00 akatyst ku czci Najświętszej Maryi Panny w Rudominie w kościele

20:30-22:00 piłka nożna i modlitwa na szkolnym boisku, nocleg w sali sportowej, w szkole i u ludzi:

23:00-6:00 Cisza nocna i odpoczynek.

7 lipca, czwartek, Rudomina – Ostra Brama (18 km)

Tajemnice Światła. Kolor ubrania – biały.

6:30-7:00 składamy rzeczy do samochodu i idziemy do kościoła

7:00 otwarcie kościoła

7:20 błogosławieństwo w kościele

7:30 Wyjście

8:00 Godzinki o NMP, impuls dnia i czas na ciszę

9:30-10:00 Krótkie zatrzymania się w miejscowości Skajdziszki

10:30-11:00 Odpoczynek w Wielkim Siole z prawej strony drogi, w końcu wsi

11:00 Różaniec

11:30 wejście do Wilna

12:00-12:30 Odpoczynek po minięciu znaku „Wilno” po prawej stronie drogi (4 km) Świadectwa i Koronka do Miłosierdzia Bożego

13:15 Zatrzymanie się przy Cmentarzu na Rossie. Anioł Pański

13:30 Ostra Brama (2 km),

14:00 Uroczysta Msza św. na zakończenie pielgrzymki:

15:00-15:30 Wspólne zdjęcie i polonez:

Autokar na powrót do Ejszyszek będzie czekał przy Ostrej Bramie.

Inf. organizatorzy