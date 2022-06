Unia nie rozmawia o dalszych sankcjach przeciwko Rosji

Wołodymyr Zełenski naciska na Zachód, aby siódmy pakiet sankcji został przyjęty jak najszybciej. Eurokomisarz Virginijus Sinkevičius oświadczył, że na razie UE o kolejnych sankcjach nawet nie zaczęła dyskutować.

Od 25 marca br. Rosjanie nie podają strat wojennych

„We wszystkich negocjacjach z zagranicznymi partnerami stale podkreślam, że siódmy pakiet sankcji przeciwko Rosji jest potrzebny tak szybko, jak to możliwe. Rosja musi odczuwać narastający nacisk z powodu wojny i jej agresywnej antyeuropejskiej polityki” — oświadczył prezydent Ukrainy. Zdaniem Zełenskiego groźby Rosji pod adresem Litwy oraz widmo kryzysu żywnościowego na świecie są odpowiednimi argumentami za pogłębieniem reżimu sankcyjnego względem Moskwy.

Eurokomisarz ds. środowiska, Virginijus Sinkevičius, poinformował, że w chwili obecnej nie są prowadzone żadne rozmowy dotyczące nowego pakietu sankcji. „Sądzę, że musimy być realistami, na razie nikt nie debatuje nad siódmym pakietem sankcji. Natomiast, niestety, o wciągnięciu na listę sankcji gazu nie ma nawet mowy. Wszyscy widzieliśmy, jak długo trzeba było torować drogę dla nafty. Trzeba zrozumieć, że wprowadzając sankcje, chcemy, aby była widoczna szybkość i reakcja na wydarzenia. Jednak jednocześnie ma być utrzymana jedność krajów UE, aby nie doszło do dyskredytacji samych siebie” — tak wysokiej rangi urzędnik unijny w miniony wtorek tłumaczył dziennikarzom w Brukseli działania UE. Sinkevičius zaznaczył, że chodzi nie o ilość ogłoszonych sankcji, tylko o to, aby sankcje odpowiednio były realizowane i były dotkliwe dla Moskwy.

Sytuacja na froncie pozostaje skomplikowana. W obwodzie ługańskim wojska rosyjskie nasiliły ofensywę, której celem jest wyparcie sił ukraińskich z kluczowych pozycji. „To jest teraz najcięższy rejon. Okupanci naciskają mocno” — powiedział w nocy z wtorku na środę prezydent Ukrainy. Ukraiński resort obrony natomiast poinformował, że Rosjanie „kontynuują ataki rakietowe i naloty na infrastrukturę wojskową i cywilną Ukrainy”. Poza tym ministerstwo oświadczyło, że na kierunku donieckim „nieprzyjaciel nadal koncentruje swoje wysiłki na miastach Siewierodonieck i Bachmut, aby dotrzeć do granic administracyjnych obwodu ługańskiego”, w przypadku Słowiańska „okupanci prowadzą systematyczny ostrzał, aby stworzyć warunki do wznowienia ofensywy na to miasto. Przeprowadzają operacje szturmowe”.

Prezydent USA Joe Biden powiedział, że nie obawia się rozłamu na Zachodzie, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy. „Myślę, że w pewnym momencie będzie to pewnego rodzaju gra na przeczekanie — co będzie w stanie wytrzymać Rosja i co jest gotowa wytrzymać Europa” — powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych.

Od 25 marca br. Rosjanie nie podają swoich strat wojennych. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że od 24 lutego Rosjanie stracili prawie 35 tys. żołnierzy. O tym, że Rosjanie i ich „sojusznicy” z samozwańczych republik separatystycznych ponoszą duże straty powiadomiło również ministerstwo obronny Wielkiej Brytanii. Analiza brytyjskiego resortu opiera się na danych upublicznianych przez tzw. DRL, z których wynika, że od początku wojny separatyści stracili ok 55 proc. swych pierwotnych sił.

