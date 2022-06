Mapa renowacji może pomóc w podjęciu decyzji

Interaktywna mapa renowacji na Litwie jest idealną platformą dla tych, którzy, rozważając decyzję o renowacji, lubią odwoływać się do informacji opartych na liczbach. Na tej platformie można znaleźć najnowsze informacje o trwających į zakończonych projektach, ich przebiegu oraz osiągniętych oszczędnościach.

Renowacja budynków wielomieszkaniowych na Litwie

„Podstawowym naszym celem było stworzenie nowoczesnego narzędzia, wygodnego w obsłudze, działającego w oparciu o technologie geoinformatyczne (GIS), którym mogliby się posługiwać nasi docelowi odbiorcy — od mieszkańców wymagających renowacji bloków, po specjalistów z zaangażowanych instytucji — i tam otrzymywać najnowsze i najbardziej aktualne informacje na temat modernizacji budynków wielomieszkaniowych na Litwie. Na mapie są dostępne różne przekroje wdrażania renowacji — na ich przeglądanie pozwalają różne filtry — przebieg osobnych projektów, wyniki, osiągnięte oszczędności w wydatkach na energię i inna aktualna informacja” — mówi doradca Departamentu efektywności energetycznej budynków APVA Gintarė Burbienė.

Jak mówi rozmówczyni, ta mapa służy nie tylko jako interaktywna platforma zawierająca informacje o renowacji bloków, ale jest też ona doskonałym narzędziem do zachęcenia mieszkańców do odnowienia budynku. Jeśli rozważacie modernizację domu wielomieszkaniowego i macie wątpliwości co do jej celowości, kilka kliknięć na komputerze pozwoli na otrzymanie wszystkich danych, które potwierdzą korzystność renowacji.

Liderzy renowacji

W skali całego kraju, w dniu 14 czerwca, na Litwie odnowionych było 4 226 bloków (11 proc. ogółu), z czego 951 odnowiono według innych programów. Mapa renowacji Litwy pozwala na porównanie, jak skuteczne jest wdrażanie programu renowacji (modernizacji) budynków wielomieszkaniowych w poszczególnych miastach.

Pod względem postępów renowacji w samorządach, obecnie prowadzą Birsztany — gdzie odnowiono 56 proc. bloków, Poniewież — 45,3 proc., rejon Ignaliny — 36,6 proc., Połąga — 34,7 proc., Druskieniki — 34,8 proc.

W Prenach dotychczas odnowiono 25,9 proc. bloków, rejonie malackim — 25,4 proc., za nimi są rejon płungiański (21,1 proc.), rejon birżański (20,8 proc.), rejon johaniszkielski (20,4 proc.)

Wciąż brakuje większej aktywności w programie renowacji (modernizacji) bloków w samorządach Pogiegów (0 proc.), Neryngi (0,8 proc.), Kozłowej Rudy (2,3 proc.), rejonu wileńskiego (2 proc.) oraz rejonu radziwiliskiego (3,4 proc.).

Klasy wydajności energetycznej

Filtry, zastosowane w interaktywnej mapie, pozwalają zobaczyć, jakie zmiany w klasie wydajności energetycznej budynków zostały osiągnięte. Przykładowo, po renowacji nawet 2 303 bloków uzyskało klasę wydajności energetycznej C, 902 — klasę B, 3 — klasę A. Jak dotąd tylko jeden odnowiony blok na Litwie osiągnął najwyższą klasę — A++.

„Wskaźniki modernizacji, podawane na mapie, pozwalają na rozwianie wątpliwości, dotyczących korzyści płynących z renowacji lub modernizacji swojego bloku. Chcąc osiągnąć najlepsze rezultaty projektu renowacji, należy wiedzieć, na jakie wskaźniki zwrócić uwagę. Filtry i funkcje mapy renowacji Litwy ułatwiają to zadanie — każdy może znaleźć przydatną informację” — mówi Brubliauskas.

Z interaktywną mapą renowacji bloków na Litwie można się zapoznać pod tym adresem: https://map.betalt.lt

