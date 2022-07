Rynek bloków mieszkalnych się zmieni — czego się spodziewać?

Mieszkańcy, którzy w najbliższym czasie nie planują renowacji swoich bloków mieszkalnych, w przyszłości mogą otrzymać mniejsze wsparcie ze strony państwa. Dlaczego?

Renowacja budynków mieszkalnych na Litwie

| Fot. z archiwum APVA

„Poprzez modernizację bloku można osiągnąć nawet 80-procentowe oszczędności energii, tj. poprzez renowację budynku do klasy efektywności energetycznej A i wyższej. Ale na razie większość projektów opiera się na minimum ustalonym przez państwo i są skierowane jedynie do klasy B i C. Oczywiście, wiąże się to z kosztami renowacji — za najniższą cenę nigdy nie uzyska się najwyższej jakości” — mówi dyrektor Agencji Rozwoju Sektora Budowlanego (Statybų sektoriaus vystymo agentūra) Aidas Vaičiulis.

Jak mówi Vaičiulis, poziom wsparcia dla mieszkańców dążących prędzej czy później do wyższej klasy efektywności energetycznej nie ulegnie zmianie, ale mieszkańcy szukający tylko ustalonego przez państwo minimum, będą mogli liczyć na malejące dofinansowanie.

Na Litwie wsparcie jest najwyższe w UE

Na Litwie mieszkańcy odnawiający swoje domy są wspierani przez państwo na różne sposoby: właściciele mieszkań otrzymują gwarancje na kredyty modernizacyjne, 30-procentowe subsydia, są zwracane wszystkie wydatki na przygotowanie projektu, administrowanie i nadzór budowlany.

„Wygrają ci, którzy teraz się pospieszą į dokonają renowacji, w ten sposób zmniejszając koszty energii oraz zwiększając komfort życia. Jednak mieszkańcy, którzy przegapią tę okazję, w przyszłości będą płacili coraz więcej za zużywaną energię, ponieważ trzeba będzie odnowić ogromną liczbę budynków, państwo będzie różnicowało swoje wsparcie, a czekający na wsparcie ze strony państwa otrzymają mniej. Jest prawdopodobne, że liczba „budzących się” wzrośnie, z tego względu trzeba będzie jeszcze czekać w kolejce na wsparcie” — twierdzi Vaičiulis.

Jeszcze większa dbałość o jakość

Rozmówca zauważa, że w niedalekiej przyszłości przy realizacji projektów modernizacyjncyh więcej uwagi będzie się zwracało na ogólną jakość.

„Kwestia jakości renowacji jest szczególnie ważna. Dotyczy nie tylko wyników klasy wydajności energetycznej, ale także jakości modernizacji. Mieszkańcy ufający tylko wykonawcy, którzy oczekują wysokiej jakości, są rozczarowani, jeśli nie otrzymują tego, czego oczekiwali.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na jakościowe przygotowanie projektu. Później odbywa się zarządzanie i nadzór nad realizacją projektu i odpowiednim doborem materiałów, żeby zapobiec stosowaniu niskiej jakości i niecertyfikowanych materiałów budowlanych” — mówi Vaičiulis.

Zwiększenie niezależności energetycznej

„Wojna na Ukrainie bardzo wyraźnie pokazała, że jesteśmy zależni od paliw kopalnych, dlatego musimy dążyć do tego, żeby nasze budynki, bloki mieszkalne nie zużywały paliw kopalnych i w ogóle zużywały jak najmniej energii” — mówi Vaičiulis.

Dyrektor Agencji Rozwoju Sektora Budowlanego podkreśla, że wszystkie budynki będą musiały zostać zmodernizowane do zerowego zużycia energii, ponieważ jesteśmy członkami Unii Europejskiej i Litwa wyraziła swoje poparcie dla tego celu. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę cel ten planowano osiągnąć do roku 2050, ale teraz większość krajów UE ten termin przesuwa na lata 2030-2035.

Więcej informacji na temt Programu Renowacji (modernizacji) bloków mieszkalnych można znaleźć pod adresem www.betalt.lt lub telefonicznie 8 614 99699.

