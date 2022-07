„Fruwający” pociąg do Kaliningradu

Bezczelnego tupetu i chorej fantazji Rosjanom nie można odmówić!

Gubernator Kaliningradu rzucił taki oto pomysł na obejście unijnej blokady przewozu poszczególnych towarów do „jego” obwodu i to na poważnie: „Można by zbudować eksterytorialną linię kolejową i autostradę przez Litwę przy przesmyku suwalskim. No bo dlaczego nie?”.

Pomysł jest na tyle idiotycznie nierealny, że gubernator równie dobrze mógłby zaproponować… podkop pod Litwą albo budowę autostrady podwieszanej na balonach. Ciekawe…

A gdyby tak sąsiedzi wpadli na pomysł przerzucenia mostu nad moją działką, żeby się wzajemnie odwiedzać? A co? Pozwoliłbym! Z jednym warunkiem — ma to być konstrukcja lekka, ekologiczna, ze sznurów i drewna. I nawet nie pobierałbym myta, bo dla mnie i moich gości byłaby to darmowa atrakcja!

Tyle, że podczas przeprawy sąsiadki, ze względów oczywistych, musiałyby założyć coś innego niż kiecki, a sąsiedzi „gościńce” targać w plecakach, bo będzie jak w rosyjskim przysłowiu: „Czto upało, to prapało”…

