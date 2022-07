Premier Ingrida Šimonytė uważa, że ​​nieracjonalnym byłoby dalsze kłócenie się z partnerami na Zachodzie o tranzyt z i do obwodu kaliningradzkiego. Wzywa do dalszego wsparcia dla broniącej się przed Rosją Ukrainy i nowych sankcji wobec Moskwy. Zaznaczyła, że wytyczne Komisji Europejskiej zostały wyłonione drogą konsultacji i debaty, choć komisja mogła zrobić to arbitralnie. Objęte sankcjami towary powędrują do obwodu kaliningradzkiego, ale tylko w takich ilościach, jakie są potrzebne dla regionu – większe ilości będą zawracane, sprzedaż do państw Wspólnoty zakazana, a państwa członkowskie będą monitorowały sytuację.